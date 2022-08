La compétition va se dérouler sous la loi martiale, et se fera à huis clos et sous de hautes normes de sécurité. De ce fait, les stades ont été équipés d’abris pour accueillir les joueurs et les staffs en cas de raids aériens, révèle Footmercato. Avant la première rencontre de la saison entre le Shalhtar Donetsk et Metalist Kharkiv, le nouveau coach du Shakhtar, Igor Jovi?evi? est revenu sur la situation sur le site du club : «bien sûr, ce n’est pas une situation normale. Quelque chose de semblable n’existe actuellement nulle part dans le monde, mais notre désir à tous est de montrer que la vie doit continuer. Chacun doit savoir que, entre autres, le football est nécessaire pour se distraire de tous les événements stressants. Nous voulons de l’aide de cette manière, même si c’est difficile pour tout le monde.» A-il déclaré.

L’exercice 2021/2022 a été arrêté en février dernier suite à l’invasion du pays par la Russie. Cependant, la Premier League Ukrainienne n’avait pas donné de champion. Le classement au moment de l’arrêt de la compétition a juste permis de définir les équipes qualifiées en Coupe d’Europe. Le Shakhtar Donetsk qualifié en phase de poules de la Ligue des Champions, le Dynamo Kiev (Ligue des Champions) et le Dnipro -1 (Ligue Europa) sont en ballotage défavorable en barrages et risquent d’être reversés respectivement en Ligue Europa et Ligue Europa Conference. Le Vorskla Poltava et le Zorya Luhansk ont déjà pris la porte en Ligue Europa Conference.

