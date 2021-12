« Ceux qui saccagent les stades ne sont pas des supporters, mais des pseudos-supporters, parce que ceux qui aiment le sport savent qu’il n’y a que 3 résultats possibles : victoire, nul ou défaite. Nous sommes tous des Sénégalais et nous faisons mal nous mêmes. On ne peut pas injecter des milliards pour construire des stades et qu’après des supporters mécontents du ?ésultat de leurs équipes de tout saccager » , a d’emblée déploré Abdoulaye Thiam par rapport à la violence dans le foot. Le journaliste, d’évoquer ce qui s’est passé lors du combat de lutte Papa Sow/Siteu, « c’est aussi le cas de la lutte, où une seule personne a gâché le combat de dimanche dernier », avant de demander aux autorités de sévir en sanctionnant les fautifs. « Mais si la violence perdure, c’est parce qu’il y’a absence d’autorité. Il faut qu’on commence à sanctionner et faire comprendre à la population qu’elle saccage ses propres biens et non ceux de matar Ba, Augustin Senghor ou Macky Sall. Il faut aussi que ces autorités en plus des autres prennent leurs dispositions par rapport à ce fléau qui prend de l’ampleur. On ne peut pas continuer dans cette situation », a conclu le président de l’ANPS.

