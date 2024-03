Fusillade à Moscou : la Réaction du président Macky Sall 

XALIMANEWS-Le président Macky Sall a réagi à la fusillade survenue au Crocus City Hall, une salle de concert à Moscou le vendredi 22 mars. Il condamne fermement l’attaque et exprime ses condoléances et sa solidarité au peuple russe.

«Je condamne fermement l’attentat terroriste ignoble à Moscou ayant fait plusieurs morts et blessés. J’exprime ma solidarité au peuple et au gouvernement russes, et leur présente mes condoléances émues », déclare-t-il.

Il est à noter que l’attaque a causé la mort de 62 personnes et blessé 115 autres. Elle a été perpétrée par au moins quatre individus non identifiés, parmi lesquels l’un a été appréhendé par les forces de l’ordre russes lors d’une course-poursuite.