« Je suis très reconnaissant d’avoir reçu ce trophée. Cela a été une merveilleuse année pour moi et gagner la Ligue des Champions a été l’un des plus belles choses de ma vie. Je remercie tous les Ghanéens et Africains dans le monde pour le soutien et les prières. Je promets de meilleures choses pour rendre fière l’Afrique », s’est réjoui Mendy.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy