XALIMANEWS-En ouverture de la 3ème journée de la zone centre ouest ce vendredi au Stadium Iba Mar Diop, un gros choc était proposé aux férus de Hand, le Disso de Guediawaye faisait face au Diamono, issu du même département. Au terme d’un match maîtrisé, Ndawa Dieye et compagnie se sont adjugées le derby et donnent un signal fort à leurs futures adversaires.

Ce vendredi soir, le Stadium Iba Mar Diop, a été le théâtre du choc de la banlieue entre deux épatantes équipes de Guediawaye, deux formations pourvoyeuses de talents aux équipes nationales de jeunes du Sénégal. D’un côté, Disso, champion du Sénégal en 2016 et dont la vitrine du club commence a crier famine et qui voudrait remporter le Graal à nouveau, faisait face au Diamono, son homologue du même département, une équipe composée de talentueuses jeunes. Les partenaires d’Aissatou Mané, comme boostées par la sanction infligée pour leur première sortie, perdue par pénalité, avaient réussi une belle performance lors de la journée suivante en domptant les championnes en titre du DUC (30-34), pour une victoire annonciatrice de leurs ambitions pour cette saison. De son côté, Diamono de la talentueuse Murielle Diogbo et qui a joué une seule rencontre voudrait remporter sa première victoire face à l’ennemi juré. Durant le match, les protégées de Khadim Gueye, ont dominé la première mi-temps. Elles vont à la pause avec un écart de 4 points (18-14). En seconde période, le Diamono sous la houlette de Sokhna Ndoye, internationale U20 et auteur de la meilleure performance du match (15 realisations), a résisté tant bien que mal, mais ne pouvait rien faire face à la puissance et la solidité de Disso, guidé par ses canonnières, Astou Ndiaye (6), Aissatou Mané (5), Rokhy Dione (5), Simone Ndiaye (5) et Maimouna Diouf (4). Le camp d’en face, le Diamono, à part la prolifique internationale U20, Sokhna Ndoye, a pu compter sur Marième Diene, auteur de 5 réalisations. Ces 2 scoreuses, seules, ne pouvaient pas tenir la comparaison face à l’armada offensive de Disso. Rappelons que, Mairame Gaye, transfuge de Diamono, n’a pas été à son avantage face à ses anciennes partenaires, elle n’a réussi que 2 realisations. Avec 2 défaites en autant de sorties, les filles de Moussa Sy, doivent se reprendre sous peine de se faire distancer.

La 3ème journée se poursuit ce soir, avec un alléchant ISEG Sports/DUC, pour une opposition entre internationales U20, d’un côté Mame Diarra Diagne et Khady Segnane (ISEG) et de l’autre Mame Diarra Ndiaye et Sofiatou Diatta (DUC). Ces 2 protagonistes de ce soir sortent toutes 2, de revers, ISEG Sports a été battu d’une courte tête par Salitigué (26-25) alors que le DUC a été surpris par Disso (34-30). Ce sera un match de rachat pour les 2 clubs estudiantins et gare aux vaincus.