XALIMANEWS : Une vague de licenciement a été révélée ces derniers jours à Eifage Sénégal. Le directeur général adjoint de la boîte a tenu à apporter des précisions à ce sujet. Aline Badiane parle de confusion. « Souvent les gens font un peu de confusion, parce que ce qu’il faut retenir à l’heure actuelle, c’est qu’il y a Eiffage Sénégal et ce qu’on peut appeler aussi Eiffage au Sénégal. Eiffage Sénégal c’est une structure, Eiffage Génie Civil est une structure, Eiffage Énergétique c’est une autre structure. Toutes ces structures là sont indépendantes les unes par rapport aux autres. Le seul point commun, c’est qu’on est toutes des filiales du même groupe. Mes ce sont des sociétés autonomes gérées par des directeurs généraux différents. Pour dire simplement à l’heure actuelle, on fait la fête à Eiffage Sénégal, mais là où il y a eu des soucis, on compatit et on est solidaire. Mais je pense que chaque dossier et chaque doléance est traité par la société ou filiales en tant que telle. Eiffage Sénégal n’a rien avoir avec ce dossier traité par Eiffage génie civil marine. L’autre dossier est en train d’être traité pas CK, mais ce n’est pas un dossier d’Eiffage Sénégal », affirme-t-il.

