XALIMANEWS-Le championnat Élite Dames reprend ses droits après avoir fait relache 2 semaines. Ce samedi à Saint Louis, Djadji Sarr acceuillera Golf, tandis que le dimanche à Amadou Barry, Disso et DUC vont se livrer un duel intense avant que Diamono le leader, qui sort de 3 victoires de rang, fera face à l’ISEG le champion en titre crédité de 3 revers de suite en autant de sorties.

Après 2 semaines de pause dûs aux finales zonales de montée en D2 et le Magal Kassoul Rajab, les handballeuses vont remettre leurs training pour s’adonner de nouveau à leur sport favori.

Ce samedi à Saint Louis, Djadji Sarr (7e, 7pts+4) victorieux de l’ISEG acceuillera Golf (5e, 7 pts+0) dépossédé de sa place de dauphin après sa défaite face au leader (31-26). Face à la formation nordiste, la bande à Fatou Coundoul, Murielle Diogba et Mame Anta Bathily, doit sortir le bleu de chauffe si elle veut se dépêtrer des coéquipières de Marieme Ndiaye, Fatou Mendy Fall et Khady Lo qui restent imprenables à domicile. Le dimanche, à Guédiawaye au stadium Amadou Barry, Disso (3e, 7pts+8) recevra le DUC (2e, 7pts+13). Ce sera le choc des retrouvailles entre Bineta Cissé, Mame Diarra Ndiaye et leurs anciennes coéquipières Safietou Diatta, Fatou Badji et autres. Sans oublier que les 2 entraineurs ont fait le chemin inverse, Adama Samb le nouvel technicien de l’équipe de Nimzatt était de l’autre maison alors que Cherif Tall ex patron du banc de Disso club à qui il a offert 1 championnat et 2 Coupes du Sénégal en 2 ans, guidera les Étudiantes. Dans ce choc d’anciennes championnes, la formation perdante risque de lacher des points pour la course au titre. Dans l’autre match, le leader Diamono HBC du quartier de Ndiarème (1er, 9 pts+10), seule invaincue de la meute des 8 avec 3 victoires de rang, va rencontrer le champion en titre, l’ISEG (8e, 3 pts-20) la lanterne rouge. Les protégées de Moussa Sy, ont la faveur des pronostics vu leur effectif et la forme et l’envie affichées jusque là, mais elles doivent pas sous estimer leurs adversaires. Car, même dégarnie, la formation estudiantine peut bousculer n’importe qui, surtout dans sa posture de bête blessée. Cependant, pour arriver à dompter Soknna Ndoye, Awa Cissé et partenaires, il faudra à Nani Gueye, Amy Konaté et Mame Diarra Diagne de sortir les crocs en montrant un visage beaucoup plus reluisant. L’e dernier match qui devait opposer la Renaissance de Tivaouane et l’Olympique de Diourbel à Thiès, est reporté du fait de l’indisponibilité du Stadium Lat Dior de Thiès.

Programme 4e journée Ch Élite Dames

Samedi 25 février 2023

Stadium Mawade Wade St Louis

16h 30 Djadji Sarr/Golf Renaissance Tivaouane/O Diourbel reporté

Dimanche 26 février 2023

Au Stadium Amadou Barry de Guédiawaye

12h 00 Disso DUC 13h 30 Diamono /ISEG