XALIMANEWS-Victorieuse du Nigeria (1-0) et du Mozombique (3-0) et sûre d’être première de la poule A, la sélection sénégalaise rencontrera le pays l’Egypte, qui ne compte qu’un point sans avoir marqué. Les Lions visent le carton plein en poule alors que l’Egypte doit gagner pour voir les quarts.

Meilleure défense du tournoi avec 0 but encaissé et meilleure attaque (4 buts) à égalité avec le Congo, et l’Ouganda, le Sénégal de Samba Diallo, Mamadou Lamine Camara et compagnie aborde ce début de CAN d’une manière parfaite, après 2 journées. Ce samedi, place sera faite au pays hôte., l’Egypte, en quête de victoire voire de qualification en quarts. Un adversaire qui aura du pain sur la planche, lui qui n’a toujours pas inscrit le moindre but. « On a pas d’autres solutions que de gagner. On va jouer contre une grande équipe du Sénégal qui n’a pas encaissé de but. Nous respectons beaucoup cette équipe, mais nous voulons franchir un palier » ,a lâché le coach des jeunes Pharaons, Mahmoud Gaber. Quand au coach des Lions, Malick Daf, l’objectif est de continuer à enchainer les victoires, « On joue pour la gagne, c’est une source de motivation. On veut jouer le maximum de points et d’assurance. L’Egypte veut gagner aussi pour se qualifier, j’espère que ce sera un match plaisant » , a-il rétorqué en conférence de presse. Ce sera surement une grosse opposition pour les Lionceaux car leurs adversaires vont avoir l’appui du public cairote pour se sublimer et créer l’exploit, mais gare à eux, car en face ils auront des fauves déterminés et qui ne vont rien lacher et veulent gagner pour donner un signal fort à leurs futurs adversaires en quarts de finale.

Malick Daf va-il opérer un chamboulement dans son équipe type en vue des quarts ou bien faire jouer le groupe gagnant des 2 premières sorties ? 0n en saura davantage cet apresmidi vers les coups de 17 heures.

17 h 00 Mozambie/Nigéria

17h 00 Egypte/Sénégal