Handball-Championnat Élite Hommes/J5 : l’ASFA impose le barrage militaire à la JA (31-23) et conserve provisoirement son fauteuil, l’Olympique de Diourbel surprend Gaston Berger (32-30) pour son premier succès

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 5ème journée du championnat Élite Messieurs, l’ASFA s’est adjugé le choc devant la JA (31-23), alors que l’Olymoique de Diourbel contenait son premier succès en allant s’imposer en déplacement face à Gaston Berger (32-30)

Une fois de plus, les Militaires ont barré la route aux Bleu-Blancs. Après leur mémorable demi finale de la Coupe du Sénégal de la saison passée, l:ASFA et la JA s’opposait cette fois ci dans le cadre de la 5e journée du championnat. Au jardin public de Rufisque, les pensionnaires du stade Iba Mar Diop, portés par Mohamed Korka Diallo (8 buts) et Khadim Diouf (7 buts) se sont imposés (31-23) face aux partenaires d’Alphy Paterne (9 buts). Un écart de 8 buts qui reflète la supériorité des hommes de l’entraîneur joueur Mamadou Senghor, qui conservent provisoirement leur première (14 pts+30) devant le DUC (11 pts+20) qui joue ce dimanche contre l’ISEG Sport. Un peu plus loin dans le nord, l’Olympique de Diourbel qui sortait d’un revers face aux Militaires, est allé s’imposer face à Gaston Berger de Saint Louis (32-30). Du coup, Pathé Diop et partenaires obtiennent leur premier succès de la saison et conservent leur 6e place (7 pts-17), devant leurs malheureux adversaires (7e, 4 pts) et Tamba (8e, 4 pts) dont le match contre Rail (5e, 7 pts) a été remis