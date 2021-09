XALIMANEWS-Le championnat Élite Dames va jouer ses phases Play-offs ce week-end avec les quarts de finale, qui vont opposer ce samedi au stadium Ibar Mar Diop, le champion en titre le DUC à Kaffrine et le Disso à Djadji Sarr, à Diourbe, Olympique va recevoir le Saltigué. Le Dimanche à Thiès, ce sera la grande attraction, Renaissance de Tivaouane/Diamono de Guédiawaye, pour ce qui est du choc de ces quarts.

Ce samedi, le stadium Iba Mardi Diop risque d’accueillir un grand public comme ces derniers temps, avec les 2 belles affiches des quarts de finale des Play-offs, DUC/Kaffrine et Disso/Djadji Sarr. Les 2 formations dakaroises ont la faveurs des pronostics dans leurs confrontations respectives.

Les Championnes en titre du DUC ambitionnent de conserver le trophée acquis en 2019 (l’année passée le championnat a du être arrêté pour cause de covid-19), et pour cela, Bineta Cissé, Gnilane Sarr, Ndeye Sokhna Sene, si elles jouent sur leur valeur doivent se débarrasser des Kaffrinoises. Ces dernières joueront crânement leurs chances et voudraient ajouter à leur tableau de chasse la formation dakaroise, mais ça ne sera pas une partie de sinécure. En seconde heure, à 17 heures 30, la formation du Disso de Guédiawaye va en découdre avec Djadji Sarr qui avait sorti le Saltigué en quart de finale de Coupe nationale la semaine écoulée. Désireuses aller au bout de l’épreuve et favorites de la rencontre, Astou Ndiaye, Simone Ndiaye, Rokhy Dione et Aissatou Mané voudraient faire honneur à leur rang, et poursuivre leur chemin vers la finale, mais gare à Aminata Dièye, Sadio Gaye et Khady Lô.

En même temps, ce samedi, mais à Diourbel, les Rufisquoises du Saltigué feront un déplacement périlleux face aux Diourbelloises de l’Olympique. Face à l’adversité, Aicha Ly, Ouly Diallo et Fama Tamba, doivent sortir le bleu de chauffe pour se dépêtrer des joueuses locales. A domicile, l’Olympique de Diourbel va jouer crânement ses chances face à une équipe habituée de la Coupe nationale. Mais le clou de ces quarts de finale sera cette alléchante affiche Renaissance de Tivaouane/Diamono de Guediawaye. Les filles de la cité religieuse battues par le DUC en Coupe nationale le week-end passé, voudraient se racheter et sauver leur saison en participant aux demi-finales, mais il faudrait d’abord passer sur les peaux des épatantes handballeuses de Diamono. Ces dernières, conduites par Marème Diène « Bébé », Sokhna Ndoye et la gardienne Murielle, seront de sacrés clientes. Un sulfureux match en perspective.

Programme quart de finale Championnat Élite Dames 2021

Samedi 11 septembre 2021

Stadium Iba Mar Diop : 16h 00 DUC Disso 17h 30 Disso/Djadji Sarr

Stadium Ely Manel Fall de Diourbel : 16h 45 Olympique/Saltigué

Dimanche 12 septembre 2021

Stadium Lat Dior de Thiès : 16h 45 Renaissance de Tivaouane/Diamono de Guédiawaye

Programme Play-downs Championnat Élite Dames 2021

Dimanche 12 septembre 2021

Stadium Lat Dior de Thiès : 15h 45 El Hadj Badiane/ISEG Sport

Stadium Laminé Gueye Kaolack : 16h 00 Kaolack/Gaston Berger