XALIMANEWS-Ce dimanche 10 mai 2023 au stadium Amadou Barry de Guédiawaye, le Yeumbeul HBC, a créé la première grosse sensation de la saison chez les Féminines en sortant la Renaissance de Tivaouane, un club de l’Élite, en huitièmes de finale de Coupe nationale. A l’issue de cette qualification historique pour le club de D3 dakaroise, c’est un Fallou Ndiaye tout heureux, qui s’est livré à nos questions.

» Franchement, je rends grâce à Dieu et remercie tout le monde. Je n’ai pas trop duré dans le milieu du handball, et si aujourd’hui on me confie une équipe comme Yeumbeul, en tant que coach vu mon jeune age, et que je gagne des matchs devant des coachs plus chevronnés que moi, je ne dois que rendre encore grâce à Dieu. Aussi, je remercie les filles, car elles ont été receptives aujourd’hui. Ce sont des jeunes respectueuses envers moi malgré ma jeunesse, et elles sont très ponctuelles aux entrainements, c’est ce qui a amené ce resultat. » A réagi Fallou pour ses premiers mots après le coup de sifflet final de l’arbitre. Le préposé à la Caméra du site Hand221, d’évoquer l’état d’esprit de ses protégées lors de ce huitième de finale historique : « On était conscients qu’on pouvaient battre la Renaissance de Tivaouane, car après avoir battu l’UCAD coaché par un grand coach, Lamine Ndao que je salue au passage, on s’est dit pourquoi pas, scalper la Renaissance. Sur cette partie, on a respecté l’adversaire qui était favori et cela a payé. Je félicite la Renaissance, car elle n’a pas démérité et cela s’est joué sur des détails. » Pour le joueur de l’équipe masculine de Yeumbeul HBC, le discours a été peut-être, été un des facteurs qui a boosté les filles afin qu’elles se subliment pour renverser un cador de l’Élite feminine : ‘Le staff a fait savoir aux joueuses, que l’exploit été possible et que si elles voulaient, en y mettant le coeur à l’ouvrage, elles pouvaient marquer l’histoire car ce n’est pas donné à n’importe qui de jouer un 8es », a-il conclu. Une histoire que le Yeumbeul HBC compte bien continuer, face à un gros morceau, le DUC, un adversaire plus huppé, distancé dans la course au titre, et qui compte bien sur la Coupe du Sénégal pour sauver sa saison.