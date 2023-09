XALIMANEWS-Après les championnats Elites Dames et Hommes, qui ont sacrés le Diamono Hbc et l’ISEG Sport comme champions 2023, la Coupe du Sénégal va connaître ses 2 vainqueurs, ce dimanche 10 septembre. Chez les Féminines, le Djadji Sarr de Saint Louis s’opposera au Diamono, tandis que chez les Garçons, le DUC défiera l’ASFA, pour 2 chocs majeurs qui vaudront le déplacement au stadium Iba Mar Diop.

En Dames, on risque d’assister à de belles empoignades entre 2 équipes, qui ont tissé de bonnes relations depuis plus d’une dizaine d’années et liées par beaucoup de choses. Djadji Sarr comme Diamono, sont 2 équipes qui ont les moyennes d’âges les plus basses des équipes de l’Élite féminine et ont la particularité d’avoir des joueuses à petites gabarits, mais ô combien talentueuses, explosives et qui produisent un jeu alléchant. Cette finale fait déjà saliver les férus de handball local, malgré les 2 victoires en champion des Filles de Guédiawaye, dont celle du match retour très disputé à Saint Louis. Les filles de Moussa Sy aureolées de leur sacre en championnat voudront réussir le doublé, mais la jeune pousse saint louisienne dirigée par le duo Ndiaga Ndoye-Cheikh Cissé, regorge tellement de talents et peut battre n’importe qui. Après Disso en quarts et DUC en demi, les Nordistes veulent scalper les Dakaroises mais cela est une autre de manche. Néanmoins, tout reste possible entre ces deux équipes « très joueuses ». Pour rappel, avant d’arriver en finale, Djadji Sarr a sorti DUC (32-28) tandis que Diamono a marché sur l’Olympique de Diourbel (35-14).

Chez les Messieurs, les 2 équipes se retrouvent 8 ans après leur dernière confrontation en finale de Coupe nationale (2015), remportée par la formation estudiantine, qui avaient infligée à la formation militaire, championne cette année là, sa seule et unique défaite de la saison et l’empêchant de réaliser le doublé. Un affront resté à travers de la gorge des pensionnaires du stade Iba Mar Diop, qui voudront renouer avec le sacre en Coupe du Sénégal, après les trophées remportés en 2018 et 2019, devant l’ISEG Sport. En demi-finale, le DUC a maîtrisé Gorée (37-28) tandis que l’ASFA à bataillé durement pour se sortir du guêpier tendu par la JA, aux tirs au but (42-4). Pour cette retrouvaille en finale, 8 ans après, les protégés de Chérif Tall et les poulains de Moustapha Cissé, auront des comptes à solder. Après avoir perdu le championnat pour la première fois depuis après 7 titres de rangs, le bloc militaire ne veut pas partir, bredouille, en vacances. Mais en face, la formation estudiantine compte bien infliger à son adversaire, sa troisième défaite cette année et renouer avec la Coupe nationale, cela malgré les 2 défaites subies en championnat face aux « Soldats ».