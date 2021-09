Même après le fameux coup de fil de Abdou Diouf, Abdoulaye Wade ne sera pas rassuré. Le livre détaille : « Francis Kpatindé, l’envoyé spécial de Jeune Afrique, se trouve au domicile de Wade avec lequel il discute quand son factotum vient l’informer d’un appel urgent. Wade sort alors de la pièce pour aller s’isoler dans son bureau avec Abdoulaye Bathily, un proche allié. À son retour, Francis Kpatindé l’interroge : « Que se passe-t-il ? » Réponse de l’intéressé : « C’était Diouf. Il vient de me dire que j’ai gagné. » « Félicitations, Monsieur le Président ! » lui déclare le journaliste. « Pas si vite. Avec Diouf, il faut s’attendre à tout », lui rétorque celui qui ne veut pas encore y croire. Wade, qui se présente pour la cinquième fois à la magistrature suprême (dont trois défaites contre Diouf), n’a foulé le sol sénégalais que le 20 octobre, venu par un Falcon de location, et a dépensé peu d’argent dans la campagne. Son retour a été difficile. À son arrivée à Dakar, des instructions ont été données pour qu’il soit privé du salon d’honneur. La télévision nationale n’a pas montré une seule image. Il y a pourtant un million de personnes dans la rue. Mais l’heure n’est plus à la nostalgie. Juste après son coup de fil, Diouf a fait envoyer une déclaration aux journaux, reconnaissant sa défaite, sans attendre la proclamation des résultats officiels, prévue le vendredi. La transition sera exemplaire. Afin de préparer la prestation de serment, Diouf recevra Wade avant de l’accueillir, une fois investi, pour lui faire visiter le palais présidentiel et lui présenter le personnel. Il quittera ensuite les lieux avec sa famille. Certains ont rapporté – pour se venger ? – que Viviane Wade, une fois Adbou Diouf parti du palais, aurait déclaré : « Désormais, nous n’aurons plus de problème d’argent ! »

