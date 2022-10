« Ce sont des hommes d’affaires et des entrepreneurs québécois qui viennent ici, donc il faut un endroit accueillant où ils peuvent se sentir à l’aise et recevoir leurs partenaires sénégalais. C’est pourquoi on s’est dit les locaux que nous avions au centre ville n’étaient pas adaptés à cette dynamique là. C’est ainsi qu’on s’est mis à la recherche d’un nouveau bureau. Et nous sommes ici aux almadies avec des locaux totalement adaptés à ce genre de dynamique, parce qu’à la fin de la journée c’est ce maillages qu’on veut entre le Sénégal et le monde d’affaires québécois », a ajouter Iya Touré.

