Comme souvent dans les négociations diplomatiques, chaque camp doit pouvoir se présenter en vainqueur. Les Israéliens, comme les Libanais, doivent pouvoir rassurer leur opinion publique respective. Et montrer qu’ils n’ont pas failli. Aucun aveu de faiblesse n’est toléré entre les deux voisins, officiellement toujours en guerre. Dès ce mardi matin, les Israéliens se sont attelés à cette tâche. D’abord via un premier communiqué du gouvernement : « Les intérêts sécuritaires d’Israël ont été préservés. » Le Premier ministre Yaïr Lapid a ensuite pris le relais, pour donner plus de détails : « C’est une réalisation historique, qui renforcera la sécurité d’Israël et injectera des milliards dans l’économie du pays » grâce à l’exploitation d’importants gisements gaziers en Méditerranée, explique-t-il.

