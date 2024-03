Jour de scrutin présidentiel : Une forte affluence notée au Sénégal et dans la diaspora

XALIMANEWS- C’est un fait inédit. Ce dimanche, 24 mars 2024, verra probablement un taux de participation exceptionnel. Pour cause, les électeurs ont, très tôt, pris d’assaut les centres de vote. A 7 heures, nos radars nous signalent que les sénégalais étaient déjà sur les lieux de vote, sur l’ensemble du territoire national.

Dans la diaspora sénégalaise, les choses bougent également. En France, nos concitoyens résidant dans différentes villes ont battu le record d’affluence qui atteint, dans la matinée, un fil d’attente de 5Km. Une expérience jamais vécue qui augure d’un grand nombre de participation.

A l’heure, d’après les informations parvenues à Xalima, les sénégalais sont en train de voter en masse et le scrutin se déroule dans le calme, sous l’oeil vigilant de mandataires des différents partis et coalitions politiques ainsi que des représentants de la société civile et de jeunes volontaires.