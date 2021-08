Xalimanews-« Kër Leyti, notre espace de recherche et de création, notre résidence, ferme ses portes jusqu’à nouvel ordre comme l’année dernière car elle est encore sous les eaux malgré tous les efforts. Dur, dur pour nous… Obligés de quitter tout mais une partie de l’équipe et de la famille décide de continuer à y vivre pour sécuriser les biens », peut lire dans le communiqué de ce vendredi de Dr Massamba GUÈYE Directeur de Kër Leyti Maison de l’Oralité et du Patrimoine. Il déclare ainsi, « ce n’est pas le moment de polémiquer mais d’agir pour des solutions encore plus efficaces, plus structurelles. Merci aux spécialistes de nous donner la solution. Mieux Agir pour rassurer. Une maison, une centre de ce niveau, c’est l’investissement d’une vie! Quand on la perd, on ne perd pas qu’un bien mais plus ». Dr Massamba de poursuivre, « je suis très touché par la solidarité réciproque dans le quartier et les environs. Comme toujours, nous continuerons à trouver des solutions réfléchies ». « C’est de l’Action qu’il nous faut mais nous ne baisserons jamais les bras et seront toujours reconnaissants à ceux qui font des efforts pour nous aider à sortir des eaux. Aucun effort n’est de trop. Nous continuons d’espérer même dans la détresse car nous avons foi en Dieu et savons que jamais nous ne serons seuls avec le soutien de l’Etat, vos soutiens et messages », a conclu le Directeur de Kër Leyti.

