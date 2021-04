XALIMANEWS: L’affaire opposant les trois étudiants exclus de la Faseg en 2016 et l’ancien recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ibrahima Thioub a encore été évoquée, hier, à la barre du tribunal correctionnel en l’absence du principale mis en cause. En effet, on en sait un peu plus sur les absences répétées de l’ancien recteur de l’Ucad devant le juge. Il ne serait pas au courant de la présente procédure selon les Echos puisqu’il n’a pas reçu de citation directe. Pourtant, la citation a été déposée contre décharge au rectorat de l’université Cheikh Anta Diop.

