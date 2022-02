Et les nations du monde l’ont bien compris, qui n’hésitent plus à investir massivement dans le sport pour tous les bénéfices à engranger. Nombreux aussi sont désormais les pays qui, dans le but de soigner leur image, de blanchir leur réputation, pratiquent le «Sport Washing», c’est-à-dire recourent à l’organisation de compétitions sportives internationales pour s’attirer les feux de l‘actualité. Avec en perspective des retombées sous forme de gains économiques, mais aussi en prestige, en rayonnement international et même en paix intérieure du fait de la cohésion nationale.

