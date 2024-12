LA LISTE COMPLÈTE DES 722  MOUKHADAMS DE SEYDI EL HADJI MALICK SY DANS TOUT LE SENEGAL ET LA SOUS RÉGION

XALIMANEWS : Considéré comme l’un des plus grands propagateurs de la Tarikha Tidiane au Sénégal, Seydi El Hadji Malick Sy r.a a su propager la Tarikha de l’illustre petit-fils du prophète Seydi Cheikh Ahmed Tidiane r.a. Voici, in extenso la liste complète des 722 « Moukhadams » (Cheikhs) de Maodo :

I / REGION DE THIES

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Seydi Ahmed SY Fils aîné d’El Hadji Malick

2 Seydi Ababacar SY Tivaouane

3 El Hadji Mansour SY Tivaouane

4 El Hadji Abdou Aziz SY Tivaouane

5 El Hadji Habib SY SY Fils cadet d’El Hadji Malick SY

6 Mame Mor Bineta SY Cousin d’El Hadji Malick SY

7 Mamadou Aminata SY Cousin d’El Hadji Malick SY

8 Serigne Alioune GUEYE (35) Tivaouane

9 Serigne Moussa NIANG Tivaouane

10 Serigne Seybatou FALL Tivaouane

11 Serigne Malick NDIAYE Tivaouane

12 Serigne Oumar TAMBEDOU Tivaouane

13 Serigne Djibril GUEYE Tivaouane

14 Serigne Médoune SARR Tivaouane

15 Serigne Mbarick GUEYE Tivaouane

16 Serigne Birane SARR Tivaouane

17 Serigne Maib SOUGOU Tivaouane

18 Serigne Mor Bassine NDIAYE Tivaouane

19 El Hadji Omar DIAW Tivaouane

20 Serigne Khaly SARR Tivaouane

21 El Hadji Malick Aïssa FALL Tivaouane

22 Serigne Aliou FALL (Lolly) Tivaouane

23 Serigne Babacar FALL (Lolly) Tivaouane

24 El Hadji Madické NIANG Tivaouane

25 Serigne Amadou GAYE Tivaouane

26 Serigne Habibou DIOUF (36) Tivaouane

27 Serigne Saer Codou SY Tivaouane

28 Serigne Mamour Boury SY Tivaouane

29 Serigne Mamadou NDIAYE Tivaouane

30 Serigne Yama NDIAYE Tivaouane

31 Serigne Amadou NIANG Tivaouane

32 Serigne Atoumane NDIAYE Tivaouane

33 Serigne Abdara WELLE Tivaouane

34 Serigne Cheikh KA Tivaouane

35 Cheikh Ahmed FALL Tivaouane

36 Thierno BOUSSO Tivaouane

37 Serigne Ibrahima DIENG Tivaouane

38 Serigne Amadou DIA Tivaouane

39 El Hadji Makhtar DIOP Tivaouane

40 Serigne Babacar DIOP Tivaouane

41 Serigne Bécaye TABANE Tivaouane

42 Serigne Assane DIOP Tivaouane

43 Serigne Khaly NIANG Tivaouane

44 Serigne Makhoudia NDIAYE Tivaouane

45 Serigne Samba DIA Tivaouane

46 Serigne Ousmane NDIAYE Tivaouane

47 Serigne Arona NDIAYE Tivaouane

48 Serigne Ma Ibra SECK Tivaouane

49 Serigne Amadou LOUM Tivaouane

50 Serigne Ibrahima DIOP Mboro

51 Serigne Mao SECK Mboro

52 Serigne Mao DIOP Mboro

53 Serigne Madiop DIENE Ndiobène

54 Serigne Madiéye DIEYE Ndiobène

55 Serigne Birane FAYE Ndiobène

56 Serigne Ousseynou SARR Ndiobène

57 Serigne Tamsir CISSE Thiès

58 Serigne Amadou LO Thiès

59 Serigne Oumar NIANG Thiès

60 Tamsir Momar NDIOUR Thiès

61 Serigne Oumar Ngane NDIAYE Thiès

62 Tamsir Makane DIOP Thiès

63 Serigne Lamine KANE Thiès

64 Tafsir Malick MBAYE Thiès

65 Serigne Magueye GUEYE Thiès

66 Serigne Birane CISSE Pire

67 Serigne Ahmed Diarra NDIAYE Pire

68 Tafsir Abdou CISSE Pire

69 El Hadji Amadou CISSE Pire

70 Serigne Momar Anta KEBE Pire

71 Serigne Mor LO Santhiou Pire

72 El Hadji Mayoro Asta FALL Pire NDerry

73 Serigne Ahmed LO Ndeukou

74 Serigne Malick LO Ndeukou

75 Serigne Makhtar DIA Meckhé

76 Serigne Saliou SENE Meckhé

77 Serigne Alioune DIA Meckhé

78 Serigne Babacar DIA Meckhé

79 Serigne Elimane CISSE Meckhé

80 Serigne Ahmed FALL Yëmë Meckhé

81 El Hadji Ndaiga DIA Meckhé

82 Serigne Mayoro DIOP Médina Diop

83 Serigne baye Mor FAYE Pout

84 Serigne Baye FAYE Pout

85 Serigne Ayoba TOURE Pout

86 Serigne Moussa TOP Pout

87 Serigne Saër Diarra SY Kër Yoro

88 Serigne Oumar SALL Kër Yoro

89 Serigne Sangoné DIOP Ndomor

90 Serigne Ousseynou GUEYE Cayor

91 Serigne Alioune GUEYE Cayor

92 Serigne Alioune GADIAGA Cayor

93 Serigne Mor MBAYE Mbayène

94 El Hadji Momar GUEYE Keur Massamba

95 Serigne Youssoupha NDIAYE Fass Diacksao

96 Serigne Cheikh Mor LO Fass Diacksao

97 Serigne Youssoupha DIOP Fass Diacksao

98 Serigne Mayoro DIOP Fass Diacksao

99 Serigne Mor Khary LO Fass Diacksao

100 Serigne Mbaye SALL Fass Diacksao

101 Serigne Ahmed Hanne Guèye Keur ahm a.guèye

102 Serigne Gorgui Wade Mbour

103 Serigne Ahmadou Wade Mbour

104 Thierno Amadou Barro Mbour

105 Tafsir Demba Sall Mbour

106 Serigne Ibrahima Ngom Kakoum

107 El hadj Babacar Ndiaye Kakoum

108 El hadj Moussa Gaye Folokh

109 Serigne Momar Sarr Khombole

110 Serigne yamar Sarr khombole

111 Serigne abdoulaye Boye khombole

112 Serigne Mar Diagne khombole

113 Serigne Momar Sèye Fasselle

114 Serigne cheikh Malick Niang Ndawo

115 Serigne Makhtar Faye Parar

116 Serigne Samba Fall Keur meissa

117 Serigne Demba Ngoye Diakhaté Keur ngoye

118 Serigne Modou Kholle Keur Ndiaga Mbaye

119 Cheikh Momar Bineta Guèye Khabane

120 Serigne Malick Nguirane Khabane

121 Serigne Ndiaga GUEYE Khabane

122 Serigne Mambaye BOYE Fass Boye

123 Serigne Abdoubakrine KEBE Fass Cayar

124 Serigne Allé Maro CISSE Thilor

125 Serigne Tafsir Birane CISSE Thilor

126 Serigne Ndiawar DIEYE Thiadiaye

127 Serigne Modou Sini NDIAYE Ker Malamine Ndiaye

128 Serigne Habibou DIOP Sam Diop

129 Serigne Moustapha DIOP Sam Diop

130 El hadj Assane MBAYE Diobass

131 Serigne Ibrahima SEYE Bitiw

132 Serigne Atoumane NDIAYE Ndiandakhoum

133 Serigne Makou NIANG Niangué

134 Serigne Magueye GUEYE Chérif lo

135 Momar Anta SELE Dékheulé

136 Serigne Abdourakhmane DIOP Keur Matar

137 Serigne Ousmane SOURANG Souranguène

138 Tafsir Alassane MBAYE Keur Dieumbe (père Mb.Dondé)

139 Serigne Alpha TIOMBANE Keur Alpha (Mont Rolland)

140 Serigne Modou Diarra KAERE Keur bara kaèré

141 Serigne Khally Ndella FALL Keur yoro ndiaye

142 Serigne Ngorba DIAW Keur amath penda

143 Serigne Mayoro DIAKHATE Ndiakhaté

144 Serigne Mor Maty DIEYE Démodié

145 Serigne Saer DIAKHATE Ndiakhate saer

146 Serigne amadou NDIAYE Longhor

147 Serigne Mame Absa GUEYE Mbakhène

148 Serigne Mor Absa GADIAGA Ngadiaga

149 Serigne Saliou WADE Ngadiaga

150 Serigne Ali GADIAGA Ngadiaga

151 Serigne Makhtar GADIAGA Dinguiraye

152 Serigne Alioune TALL Mbamba tall

153 Serigne Mor Awa NDIAYE Baity lamine

154 Serigne Moustapha LEYE Sine lèye

155 Serigne Ibrahima GUEYE Belly

156 Tafir Mousé SARR Ndifif

157 Serigne Alioune DIOP Dayamber

158 Serigne Mao KEBE Samael

159 Serigne Habibou GUEYE Sam Gueye

160 Serigne Souleymane NDIAYE Keur Allé

161 Serigne Allé Naar GUEYE Keur Allé

162 Serigne Ndiaga DIOP Keur Allé

163 Serigne Djibril Gaye Ngaygaye

164 Serigne Sangoné SENE Ngay Ngay

165 Serigne Cheikh DIOP Ndombor

166 Serigne Ousmane CISSE Djingue

167 Serigne Mor FALL Keur Mor Fall

168 Serigne Sini DIOP Ndiock Sao

169 Serigne Makhtar Dia Tam-Ba

170 Serigne Makane THIOUNE Ségël

171 Serigne Mor Awël KA Mbawane

172 Serigne Ndiaye Déme Sao

173 Serigne Mamour Gaye Demballo

174 Serigne Makhtar Soop NDIAYE Taïba Ndiaye

175 Serigne Ma Ndiaga DIOP Ndombor

176 Serigne Makhoudia DIOP Ndombor

177 Serigne Makhtar NDIAYE Thierno Ndiaye

178 Serigne Ibrahima DEM Gouye Sock

178 Serigne Mame Khar DIOP Ndibéne

179 Serigne Moutoufa LEYE Sine Léye

180 Serigne Aimerou Guingue Nguiguis

181 Serigne Amary GUINGUE Nguiguis

182 Tamsir KANE Nguewoul Loto

183 Serigne Mbaye Kane DIAW Kelle

184 Serigne Alioune Ndiaye Kelle

185 Serigne Ndiaga MBENGNE Kelle

186 Serigne Mor Nguirane Kelle

187 Serigne Amadou Niang DIOP Kelle

188 Serigne Ndiassé CISS Loukouk

189 Mame Makebe KEBE Ndiott Ndiaye

190 Mouhammed Daffé GUEYE Loyenne Yirou

191 Serigne Ibrahima Guéye Loyenne Yirou

192 Serigne Abd. Fatikh Gueye Loyenne Yirou

193 Serigne Ndioba Gueye Loyéne

194 Serigne Mor Diaw Maka Diaw

195 Serigne Mamour Gaye Keur Madiagne Ndiaye

196 Serigne Makhtar Ndiaye Keno Ndiaye

197 Serigne Malick Silane Ndiaye Boumy

198 Serigne Sapir Sarr Keur Sala Mbatta

199 Tafsir Massar Sarr Keur Sala Mbatta

200 Serigne Aïmérou Sarr Keur Sala Mbatta

201 Serigne Gorgui Diadjé Fall Selco

202 Serigne Gorgui Amar Dieng Selco

203 Serigne Saer Top Keur Yoro

204 Serigne Makhtar Kane Ndai Gamou

205 Serigne Moustapha Ndiaye Saam Ndiaye

206 Gorgui Serigne Ndiaye Saam Ndiaye

207 Serigne Mor Ndiaye Saam Ndiaye

208 Serigne Mor Diop Baal Diop

209 Serigne Mor Ndiaye Keur Moussé

210 Serigne Mor Faye Keur Moussé

211 Serigne Assane Diop Keur Moussé Mbougane

212 Tafsir Malamine Guéye Keur Malamine

II / DAKAR ET LA REGION DU CAP VERT

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 El Hadji Saïdou Nourou tall Dakar

2 El Hadji Djibril Diene Dakar

3 Serigne Abdou Karim ly Dakar

4 Serigne Moussa Ndour Dakar

5 Serigne Moussa Ndoye Dakar

6 Serigne Abdou Razakh gueye Dakar

7 El Hadji Ndiogou diene Dakar

8 Serigne Baba Ly Dakar(Ancien Imam Zawya/Dkr)

9 Serigne Mor Gadiaga Dakar

10 Serigne Malick Ndir Dakar

11 Serigne Badji gadiaga Dakar

12 El Hadji Amadou Assane ndoye Dakar

13 Serigne Amadou Lamine diene Dakar

14 Serigne Chamsdine Diagne Dakar

15 Serigne Assane Malick mbengue Dakar

16 Serigne Assane bopp Dakar

17 El Hadji Amadou Diagne Dakar

18 Thierno Omar TALL Dakar

19 El Hadji Arona DIOP Dakar

20 Serigne Makhtar Coumba DIOP Dakar

21 Serigne Moustapha DIOP Dakar

22 Serigne Moussé DIOP Dakar

23 Serigne Ndioba DIOP Dakar

24 Serigne Mbaye DIOP Ouakam

25 Serigne Moussa NDOYE Ouakam

26 Serigne Mbaye NDOYE Ouakam

27 Serigne Issakha DIAGNE Ouakam

28 Serigne Alioune WANE Ouakam

29 Serigne Mamadou WANE Ouakam

30 Serigne Mbaye NIAKH Ouakam

31 Serigne Daour GUEYE Ouakam

32 Serigne Djibril DIAGNE Ouakam

33 Serigne Djibril gueye Ouakam (ancien Imam Ratib)

34 Serigne Alassane NGOM Ouakam

35 Serigne Amadou Lamine SAMBA Ngor

36 Serigne Baytir samba Ngor

37 Tafsir Mamadou NDIAYE Ngor

38 Tafsir Ndiaga GUEYE Yoff

39 Serigne Makhtar DIENE Yoff

40 El Hadji Ibrahima SECK Yenne

41 El Hadji Mbaye DIOP F agaye Dakar

42 Serigne Amadou Seck DIOP Thiaroye

43 El Hadji Djibril NDAW Tilène

44 El Hadji Ibrahima KANE Tilène

45 Serigne Amadou BA Rue Thiers

46 El Hadji Tidiane SEYE Niaye Thioker

47 El Hadji Amadou DIOP M acoumba Dakar

48 Tafsir Abdoulaye NDOUR Dakar

49 Serigne Ahmed THIAM Dakar

50 Serigne Mbor ndoye Dakar

51 El Hadji Alassane NDIR Dakar

52 Serigne Mbaye GUEYE Dakar

53 Serigne Mbaye NIANE Dakar

54 Serigne Souleye MBAYE Dakar (P. d’El. R. MBAYE)

55 Serigne Makhtar GUEYE Dakar

56 Serigne Mbor SAMB Ouakam

57 El Hadji Elimane sakho Ngaparou (P. d’El. Ib. SAKHO)

58 Serigne Alioune DIA (37) Rufisque (Ndeukou)

59 Mouhamed Bassine MBAYE Rufisque

60 Serigne Seck NDIAYE Rufisque (Diokoul)

61 El Hadji Mbaye Bassine mbaye Rufisque (Keuri Suuf)

62 Serigne Issa SAMB Rufisque

63 Serigne Abdoulaye SAMB Rufisque (Thiokho)

64 El Hadji Daouda NDIAYE Rufisque (Santhiaba )

65 Serigne Alassane MBENGUE Rufisque (Keuri Suuf)

66 Serigne Djibril NDIAYE Rufisque (Dangou)

67 Serigne Ndiaga DIOP Keur Ndiaye LO

68 Serigne Amar NDIAYE Bargny

69 Serigne Momar GUEYE Bargny

70 Tafsir Macoura NIANE Bargny

71 Serigne Issakha SECK Bargny

72 Serigne Moussa SECK Bargny

73 Serigne Modou GUEYE Bargny

74 El Hadji Abass THIOUB Bargny

75 Serigne Thierno Yoro NDIAYE Bargny

76 El Hadji Talla LO Sébikhotane

77 Serigne Mbaye SECK (Loukha) Sébikhotane

(37): Père de Serigne Oumar DIA Imam de la Grande Mosquée de Rufisque

III / SAINT LOUIS ET LA REGION NORD DU SENEGAL

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Serigne Birahim DIOP (38) Saint Louis

2 Serigne Cheikh NDIAYE (Mbayene ) Saint Louis

3 Serigne Déthié NDOYE Saint Louis

4 Serigne Macoumba DIOP Saint Louis

5 El Hadji Amed BA Saint Louis

6 Serigne Massaw NIANG Saint Louis

7 Serigne Moussa DIOP Saint Louis

8 El Hadji Adama NDIAYE Saint Louis

9 El Hadji Salif MBENGUE Saint Louis

10 Serigne Ndiaye SARR Saint Louis

11 Tamsir Abdoulaye CISSE Saint Louis

12 Serigne Ousseynou FAYE Saint Louis

13 Serigne Abdoulaye SAMB Saint Louis

14 Serigne Mambaye Sylla FALL Saint Louis

15 Serigne Mor Mbaye Marie THIAW Saint Louis

16 Serigne Alioune DIOP (M aïmouna ) Gaya

17 Serigne Mansour DIAGNE Gaya

18 Serigne Malick Marème SOW Gaya

19 Serigne Modou GUEYE Gaya

20 Serigne Amadou SOW Gaya

21 Serigne Gorgui Mankeur FAYE Gaya

22 Serigne Souleymane FALL Gaya

23 Serigne Mbaye Marème GAYE Gaya

24 Serigne Malick Fawade FALL Gaya

25 Serigne Aliou FALL Gaya

26 Serigne Moussé FALL Gaya

27 Serigne Mouhamadou Makhtar WELLE Gaya

28 Serigne Malick Wakha FALL Gaya

29 Serigne Babacar LO Gaya

30 Serigne Ahmed GAYE (diousse) Walo

31 Serigne Ahmed GAYE (fadior) Walo

32 Serigne Birane niass Walo

33 Serigne Maguette SY Walo

34 Serigne Aliou FALL(dIACK_lé) Walo

35 Serigne Ahmed DIAO Walo

36 Serigne Moustapha DIOP Walo

37 Serigne Djibril GUENE Walo

38 Serigne Banda BOYE Walo

39 Serigne Daouda FALL Walo

40 Serigne Sorakhata DIENE Walo

41 Serigne Baye Mass LOUM Walo

42 Serigne Amadou MBODJ Khelcom

43 Serigne Abdoulaye toure Dagana

44 Serigne Ngaary TOURE Dagana

45 El hadji Omar WELE Dagana

46 Gorgui Babacar DIAL Dagana

47 Serigne Ndiaga FALL Dagana

48 El hadji Daouda FALL Dagana

49 Serigne Djibril ALPHA Dagana

50 Serigne Mor Aminata DIOP Dagana

51 Serigne Maa GUEYE Dagana

52 Serigne Mbaye DIOP Dagana

53 Serigne Maa DIAGNE Dagana

54 Serigne Abdoulaye DIBA Dagana

55 El hadj Pedre DIOP Dagana

56 El hadj Abdoulaye SOW Dagana

57 Serigne Amadou CISSE Dagana

58 Serigne Oumar welle Dagana

59 Tafsir Moubarack gaye Gandiol

60 Serigne Makhtar sylla Gandiol

85 Serigne Samba Diène diop Ker Mour

86 Serigne Amadou NIANG Ndiassib

87 Serigne Amdalla SARR Thiarène

88 Serigne Momar DIENG Thiarène

89 Serigne Madiop DIOP Thiarène

90 Serigne Mame ALLE Soukoundou

91 El hadj Demba Hawa NDJATT Médina Ndjatt

92 Thierno Demba Asta Médina Ndjatt

93 Thierno Mamadou SY Dimatch

94 Thierno Demba BAIDY Dimatch

95 Cheikh Alioune KANE Fouta

96 Serigne Mademba DIOP Ross Béthio

97 Thierno Demba Sow Matam

98 Thierno Baba LY Matam

99 Mame Mawloud WELLE Niangué(Prés rt)

100 Serigne Malick Khary SARR Niangué

101 Thierno Oumar Ndiaye BA Bababé

102 Thierno Makhtar KEBE Borobé Diaguel

103 Mohamed Zein Din BA Aéré Lao

104 Thierno Mouhamed AMAR Athie Kaedi

105 Serigne Malick SARR Boudy

106 Serigne Modou Mame DIOP Boudy

107 Thierno Boubacar SEM Dianguel

108 Thierno Momar SEM Dianguel

109 Thierno Amadou Makhtar SAKHO Boghé

110 Thierno Aliou ba Diaga Méné

111 Thierno Alioune Paly dIAGA Méné

112 Thierno Hammé Baba TALLA Thilogne

113 Thierno Tiléré HANN Nguidjilone

114 Thierno Amadou OUSMANE Mboumba

115 Seringe Babou Sokhna cissé Ndaw Fall

116 Thierno Ahmed BOCAR Horé Fondé

117 Thierno Alpha Samba DIA Dia- Alwaly

118 Serigne Déthié SEYE Maka Ndandary

119 Serigne Dame DIOP Maala

38: De grands érudits ont fait tout ou partie de leurs études auprès de lui. Parmi eux il y a lieu de

citer El Hadji Abdoul Aziz SY (Dabakh). El Hadji Abass SALL, El Hadji Tidiane NIANG et El

Hadji Omar DIALLO, actuel Imam Ratib de Saint Louis.

39: El Hadji Rawane NGOM était implanté à Mpal, village situé à 35 km de St Louis. Mais en

réalité, son prosélytisme s’étendait de Sakal (village où il fut très influent) à St Louis, en passant par

les villages de Baralé, Ngaji Sarr, Fass, Rao, Gandong et tant d’autres.

Suivant résolument les pas de son Maître (El Hadji Malick SY), El Hadji Rawane NGOM construit

sa vie durant, à lui tout seul, trois mosquées (1 à Mpal, 1 à Fass, 1 à St Louis). Il aura par ailleurs

beaucoup aidé et assisté El Hadji Malick SY tant sur le plan spirituel (enseignement et encadrement

des masses populaires). Aussi ne fut-il guère étonnant qu’El Hadji Malick SY ait pu dire à l’endroit

de son illustre Muqadamm qu’il avait et de loin dépassé et de loin tous ses concurrents réels et

potentiels:«RAWANE..RAW..NA..LEEN ».

IV / LA VILLE ET LA REGION DE LOUGA

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Serigne Malick sall Louga

2 Serigne Modou Awa lo Louga

3 Serigne Andy Diop Louga

4 Serigne Arlo Sall Louga

5 Serigne Amadou Bane Louga

6 Serigne Momar Diakhaté Louga

7 Thierno ly Louga

8 Serigne Alassane seye Louga

9 Serigne Youssou ndiaye Ndiambour

10 Serigne Birama gueye Ndiambour

11 Serigne Allé Khaïta Fall Ndiambour

12 S. Mamadou Rokh. Ndiaye Ndiambour

13 El Hadj Massamba ndiaye Ndiambour

14 Serigne Malick Anta Fall Ndiambour

15 Serigne Ahmed gueye Ndiambour

16 Serigne Babacar kebe Ndiambour

17 Serigne Momar lo Ndiambour

18 Serigne Mor Boye lo Ndiambour

19 Serigne Mohamed Sarr Ndiambour

20 Serigne Maguette sy Ndiambour

21 Serigne Dame Ballé lo Ndiambour

22 Serigne Ibra Penda Mboji Ndiambour

23 Serigne Hassan diop Ndiambour

24 Serigne Mbargou lo Ndiambour

25 Serigne Ahmed sarr Ndiambour

26 Serigne Makhtar Thiombé lo Ndiambour

27 Serigne Sandjiri Diéye diop Massar Diop

28 Serigne Ndiaga Aldiouma ndiaye Ndeller

29 Serigne Mayoro Sall Nguick-Sakal

30 Serigne Matar Sall Yakhy Niay

31 Serigne Ousmane ndiaye Kër Baba Ndaw

32 Serigne Mor gueye Kër Kodé Alassane

33 Serigne Mohamadou nguirane Fass

34 Serigne Makhtar Comba diop Coki

35 El Hadj Makhtar Fall Coki

36 Serigne Massamba Mariama Coki

37 Serigne Mansour dieng Coki

38 Serigne Mor Galaye Diaw Coki

39 Serigne Mad Diaw Coki

40 Serigne Mbarick diop Bahdar Diop

41 Serigne Abdou seck Bahdar Diop

42 Serigne Ndiouga ndiaye Taïba Ndiaye

43 Serigne Balla Lo Ndam Khab

44 Serigne Makhtar lo Ndam Khab

45 Serigne Allé lo Ndame Gott

46 Serigne Abdoulaye Niéme mbengue Linguère

47 Serigne Birame Niéme mbengue Linguère

48 Serigne Mor mbengue Linguère

49 Serigne Omar mbengue Linguère

50 Serigne El Hadj Bassirou ndiaye Linguère

51 Serigne Mor Ndack sarr Thiar-Hal

52 Serigne Mohamed Sata leye Affé Lèye

53 Serigne Omar diaw Affé Lèye

54 Serigne Ndiaga ndiaye Djoloff

55 Serigne Momar Basse Djoloff

56 Serigne Ngor Sané niang Djoloff

57 Serigne Algaf gueye Maka Braguèye

58 Serigne Ndiaga sylla Dielerlou Sylla

59 Serigne Alioune (MamSerigne) BA Guéoul

60 Serigne Khassim dia Guéoul

61 Serigne Ndiaga ndiaye Guéoul

62 Serigne Samba Yacine seye Guéoul

63 Serigne Madiop sy Kébé Xaxam

64 Serigne Amar sall Ndaye

65 Serigne Moussa mbaye Diokoul

66 Serigne Mbargane fall Diokoul

67 Serigne Mame Ndiaga diop Kër Ngounta

68 Serigne Mbaye Sophie diop Kër Ngounta

69 Serigne Maguette dieye Ndande

70 Serigne Adama MBOUP Ndande

71 El Hadji Ndahté GAYE Ndande

72 Serigne Gorgui Ngounta diop Kër Ngounta

73 Serigne Ousmane fall Ndiobène

74 El Hadj Thierno dramé Andoulaye

75 Baye Maguèye ndiaye Ndiarré Wakhy

76 Serigne Mballo ndiaye Ndiarré Wakhy

77 Serigne Babacar diop Ndiakhne

78 Serigne Mor Anta mbaye Thiamène

79 Serigne Moukhoudia ndiaye Thiamène

80 El Hadj Daouda Dia Mbeuleukhé

81 Serigne Maniang dieng Mbeuleukhé

82 Serigne Abdou dia Mbeuleukhé

83 Serigne Abdou Diallo biteye Mbeuleukhé

84 Serigne Samba Rouba Mbeuleukhé

85 Serigne Abdoulaye gueye Ndodje

86 Serigne Birane diop Ndodje

87 Serigne Mody Amina Neguë

88 Serigne Ibrahima mbaye Ndiadiam

89 Serigne Seydou ndiaye Ndiadiam

90 Serigne Macoumba cissé Khoumbé

91 Serigne Abdou Dieng Affé Dieng

92 Serigne Ndiouga diop Kër Meissa Mboup

93 Serigne Ibra Diaw Minvel

94 Serigne Amadou Bousso Ndiayè

95 Serigne Aliou fall Mboynane

96 Serigne Mor Diop Mboynane

97 El Hadj Samba Aminata Mboup Médine Mboubène

98 Tafsir Idrissa Mboup Médine Mboubène

99 Serigne Assane Ndiama Mboup Médine Mboubène

100 Serigne Amadou Anta Samb Kébémer

101 Serigne Abdou Karim gaye Kébémer

102 Serigne Djibril béye Kébémer

103 Serigne Abdou Salam lo Kébémer

104 Serigne Lèye Fa Ndiaye Kébémer

105 Serigne Bira gaye Ndayobé

106 El Hadj Amadou gaye Ndayobé

107 Serigne Makhtar Mboup Kër Modou Khary Mboup

108 Serigne Momar Sanoum Aymounane

109 Serigne Adiouma Dia Guet Ardo

110 Serigne Mor Ndiouga seye Gouye Mbaye

111 Serigne Baba Sokhna Ndiarné

112 Serigne Mama Dior Ndiarné

113 Serigne Bassirou Amar Ndiarné

114 Serigne Amadou gueye Bël Gueye

115 Serigne Birame Anta Gueye Bël Gueye

116 Serigne Allé SAMBA Sagatta

117 Cheikh Ahmed Tidiane diop Sagatta

118 Serigne Abdou Rahmane diop Sagatta

119 Serigne Mor Anta Diop Sagatta

120 El Hadj Samba Ka Keur Ndiaye

121 Serigne Leïty Niane Seck Mboya Seck

122 Serigne Malick Wilane Médina Ndiol

123 Serigne Daw gaye Kër Ndaw Gaye

124 Serigne Mor Bassine Ndiaye Daara

125 Serigne Socé ndiaye Dokhobé

126 Serigne Saër gaye Pal Méo

127 Serigne Mamadou Seck Pal Méo

128 Serigne Abdourahmane dieng Ngembé

129 Serigne Ibra Madjiguène Diop Ndiobène

130 Serigne Mbaye Safé diop Kër Mbaye Saffé

131 Serigne Mbargo Samba lo Bayakh

132 Serigne Mbaye Coumba Soumaré Thialé Kébé

133 Serigne Ibra Comba Kébé Thialé Kébé

134 Serigne Ndiaga Fatim Diagne Ndiagne Médoune

135 Serigne Djibril seck Thiourour

136 Serigne Isma welle Pété Warrack

137 Serigne Djibril ndiaye Pété Warrack

138 Serigne Mouhamadou mbaye Pété Warrack

139 Serigne Abdou Codou dieng Gandiack Dieng

140 Serigne Samba Ngotti lo Bandégne

141 Serigne Moussa lo Niomré

142 Serigne Moussa niang Gayame

143 Serigne Mademba thiam Gankett

144 Serigne Badou Bobo drame Ndramé Escale

145 Serigne Macoury cisse Nguim Cissé

146 Serigne Ousmane niane Ndiawa

147 Serigne Mor Fatma lo Kër Guiri

148 Serigne El Hadji Abdoulaye mbengue Mboula

149 Serigne Mactar diop Mboula

150 Serigne El Hadji Abdoulaye niang Mboula

151 Serigne Matar faye Ngoméne

152 Serigne Mame Demba Gallo mboup Bidiéme

153 Serigne Abdoul Khadre dia Aïnoumal

154 Serigne Mor Saye gueye Barkédji

155 Serigne Lambathie seck Lambathie

156 Serigne Samba Khoudia ndiaye Ndiawagne

157 Serigne Matar ndiaye Ndiawagne

158 Serigne Ndiaye Coumba sam Ndiawagne

159 Serigne Modou Khary niang Kër Ibra Niang

160 Serigne Amadou gueye (d el ) Gade Demba

161 Serigne Ndiaga Diop Kër Meissa Mboup

162 Serigne Mouhamed diaw Tawa

163 Serigne El Hadji Mor Ndiama diaw Tawa

164 Serigne Daouda gaye Thiar Gaye

165 Serigne Demba kaere Nguiranéne

166 Serigne Medina nguirane Nguiranéne

167 Serigne Saliou diop Toby

168 Serigne Youssouph ndiaye Sam

169 Serigne El Hadji Mor SARR Ndiagne

170 Serigne Ibrahima diop Ndoyéne

171 Serigne Ndiaga ndiaye Ndeller

172 Serigne Ibra Oumy Sall diop Lorro

173 Serigne Abdoulaye Oumy seck Lorro

174 Serigne Malick wilane Médiana Ndiol

175 Serigne Aly Maram SARR Mbirane Sëng

176 Serigne Matoufa diop Ndiambour

177 Serigne Mor fall Yangue

178 Serigne Ibrahima niang Keur Ibra Niang

179 Serigne Mor Fary ndiaye Mesra

180 Serigne Amadou sy Mesra

181 Serigne Ousmane seck Mbar Seck

182 Serigne Ibrahima ndiaye Ndiaye

183 Serigne Mamadou diaw Pakha

184 Serigne Abdoulaye thiam Gade Kébé

185 Serigne Ousmane gueye Tawa

186 Serigne Pathé sarr Ghéthie Sar

187 Serigne Abdou Penda leye Kër Galaye Leye

188 Serigne Mbour NIANE Mélakh

189 Serigne Mboye DIOP Diaji

190 Serigne Abdou dia Këur Ousmane Dia

191 Serigne Matar Diop mbaye Kër Oumar Dia

192 Serigne Maïb Diarra gueye Kër Maïb Gueye

193 Serigne Makhoudia dia Keib

194 Serigne Mor Issa lo Fass Ndiaye

195 Serigne Birane awa Niomré

196 Serigne El H. Mas. Déguene ndiaye Ndiéyene Ndiogou

197 Serigne El Hadji Amadou ndiaye Mad

198 Serigne Babacar Diama niang Khol Khol

199 Serigne Modou Makhtar sylla Syléne

200 Serigne El Hadji Mamadou L. gaye Ngaye

201 Serigne El Hadji Macoumba thiam Ndam

202 Serigne Mouhadou Ramtou diop Kër Ma Anta Diop

203 Serigne Massata seck Thiékène

204 Serigne Momar lo Kër Souleye

205 Serigne Masseye seye Kër Souleye

206 Serigne Amadou Sokhna sine Dialy Lathie

V / LA VILLE ET LA REGION DE DIOURBEL

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Serigne Thierno kandji Diourbel

2 Serigne Ibrahima deme Diourbel

3 Serigne Mbaye ndoye Diourbel

4 Serigne Babacar niass Darou Ndiouméne

5 Serigne Cissé toure Fass Touré

6 Serigne Hady toure Fass Touré

7 Serigne Ibrahima kebe Bambéye

8 Serigne Alioune tall Bambéye

9 Serigne Séga diallo Bambéye

10 Serigne Mor khoudia Colobane

11 Serigne Matar sylla Mbakholle

12 Serigne Mor ndoye Ndiaréme

13 Serigne Mallé diane Mbakholle

14 Serigne Mor diakhate Mbakholle

15 Serigne Moussa seck Mbacké Baol

16 Serigne Abdou Karim mbaye Boul Mody

17 Serigne Momar fall Fandéne

18 Serigne Maki gaye Baol

19 Serigne Makhoudia ndiaye Lambaye

20 Serigne Amadou Lamine fall Yessi

21 Serigne Kata dieye Yessi

22 Serigne Amadou sarr Dondolé

23 Serigne Abdoulaye sylla Sin Mbarack

24 Serigne Mor Anta ka Sin Mbarack

25 Serigne Saliou ndiaye Ndiogob

26 Serigne El Hadji Dame ndiaye Tekk

27 Serigne El Hadji Mbacké tandian Haltou Ngagnick

28 Serigne Assane sy Boby Kandji

29 Serigne Mama dieng Ndiama-Ndiagne

30 Serigne Malick Sarr Gaat

31 Serigne Amadou ndiaye (w alo ) Bari-Ndodol

32 Serigne Thierno Souleymane hann Toky

33 Tafsir Mamour salane Ndioloféne

34 Tafsir Ali Anta salane Ndioloféne

35 Serigne Baye Mar ngom Sadio

36 Serigne Aliou sy Sadio

37 Serigne Baye Mor Dieye diop Nguérane

38 Serigne Bougoul gassama Ngassama

39 Serigne Baba GUEYE Guirguel

40 Serigne Souleymane samb Diourbel

41 Serigne Baye Youssoupha niang Kambel

42 Serigne Bagny sylla Teek

43 Serigne Magaye gueye Yéri

44 Serigne Babacar mbaye Kër Madiop

45 Serigne Abdou seye Lam Sarr

46 Serigne Magui seck Lam Sarr

47 Serigne Mor Diagne Seye Lam Sarr

48 Serigne Yéri diakhate Ndéne

49 Serigne Momar amar Mérina Amar

50 Serigne Amar diakhate Mérina Aïssata

51 Serigne El Hadji amar Haltou Ndagalma

52 Serigne Mamady diop Lauméne

VI / LA VILLE DE KAOLACK ET LES REGIONS DU SINE ET DU SALOUM

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Serigne Abdoul Hamid kane Kaolack

2 Serigne Babacar diao Kaolack

3 Serigne Amadou ndiaye Kaolack

4 Serigne Sam fall Kaolack

5 Serigne Wahab ba Saloum

6 Serigne Abdoulaye cisse Saloum

7 Serigne Ndiaga ndiaye Saloum

8 Serigne Madiop bousso Saloum

9 Serigne Birane ndiaye Saloum

10 Serigne Abdou kandji Daaru Gandiaye

11 Serigne Amadou Béye diop Daaru Gandiaye

12 Serigne Saliou lome Kaba

13 Serigne Amadou Ba (B eydi ) Fatick

14 Serigne Issakha sarr Fatick

15 Serigne Ibrahima thioye Fatick

16 Serigne Assane fall Ndaala

17 Serigne Abdoulaye sarr Keur Socé

18 Serigne Thierno baba Gossas

19 Serigne Saër mbaye Gossas

20 Serigne El Hadji fall Gossas

21 Serigne Moussa lo Gossas

22 Serigne Babacar GAYE Gossas

23 Serigne Babacar lo Gossas

24 Serigne Bira diaw Gossas

25 Serigne Amsata seye Gossas

26 Serigne Ibrahima ndiaye Gossas

27 Serigne Mamdou diaw Gossas

28 Serigne Momar sy Gossas

29 Serigne Mor Khoudia sy Mbirkilane

30 Serigne Mar sarr Foundiougne

31 Serigne Maa seck Guinguinéo

32 Serigne Saa Bakhao fall Guinguinéo

33 Serigne Babacar Kobar ndao Malem Hoddar

34 Serigne Mor Diama ka Malem Hoddar

35 Serigne Malick fall Malem Hoddar

36 Cheikh Thioro fall Thèye-Thèye

37 Serigne Tamsir moussa Pakhatiar

38 Serigne Madiabel drame Médina

39 Serigne Oumar dramé Diagane

40 Serigne Souleymane ndao Pakala

41 Thierno Sileye Dilassane

42 Serigne Babacar niang Dilassane

43 Serigne Abdou Faty niang Taïba Niang

44 Serigne Amadou Niang Taïba Niang

45 Serigne Mor Diosy Mboss

46 Serigne Baba niang Mboss

47 El Hadj Barra sall Mboss

48 Tafsir BadouDiabou dramé Kër Badou Penda

49 Serigne Balla seck Diaak

50 Serigne Ndiaga sylla Ndoucoumane

51 Serigne Amadou ndiaye Ndoucoumane

52 Serigne Moussa mane Ndoucoumane

53 Tafsir Pathé niang Lewë

54 El Hadj Ousmane sy Lewë

55 Serigne Abdoulaye ndao Kaffrine

56 Serigne Mamadou (Mor) ndao Diakhaw

57 Serigne Babacar ndiaye Gandiaye

58 El Hadj Tahir diallo Kër Sini

59 Serigne Ibrahima ndiaye Mbampana

60 El Hadj Baba niang Bamboji

61 Thierno Souleymane Dia Diakhao

62 Serigne Mor Ndiaye Ndialap

63 Serigne Baba Sakho Athiou

64 Serigne Bolly Ndiaye Dakhar Demba Codou

65 Serigne Ismaël ka Kër Ismaïla

66 Serigne Aliou Sarr Baila Ndour

67 Serigne Abdoulaye Mbaye Malem Hoddar

68 El Hadj Mbaye diaw Diakhaw

69 El Hadj Amadou Sarr Diakhaw

70 El Hadj Aliou ndiaye Kouyandé

71 El Hadj Oumar Balla Kandji Kouyandé

72 El Hadj Alioune ndiaye Thiaré

73 El Hadj Barra diagne Parguine

74 Serigne Pathé seck Pathé Thiangaye

75 El Hadj Mamadou Lamine seck Pathé Thiangaye

76 Serigne Mor diagne Diaby

77 El Hadj Babacar seck Ngott

78 El Hadj Taala samb Ngott

79 Serigne Birane ndao Dioly Mbeulbouk

80 Serigne Aliou wilane Dioly Mbeulbouk

81 Serigne Matar Penda sy Sin Mactar

82 Serigne Andala wilane Tunn

83 Serigne Antou Faaly ndaw Tunn

84 Serigne Amadou Faty ndaw Tunn

85 Serigne Dame Codou ndiaye Guinguinéo

86 Serigne Soulet Diaw Ngouloum

87 Serigne Amadou dème Sokone

88 Serigne Ibrahima deme Sokone

89 Serigne Bara deme Sokone

90 Serigne Malick kane Bouder

91 Serigne Babou Sokhna cisse Ndofane

92 Serigne Souleymane dieye Tag-Diam

93 El Hadj Ibrahima ka Siwal

94 Serigne Alioune diop Siwal

95 Serigne Momar dia Siwal

96 Serigne Balla diop Siwal

97 Tafsir Maalé drame Ker Maalé

98 Serigne Gora diene Kaffrine

99 Serigne Ndogou Ciré ba Ndioro

100 El Hadj Momar ndao Thiakalar

101 Thierno Suleymane ndao Thiakalar

102 El Hadj Abdou mbaye Bentinki

103 Tafsir Ma-Djegui Tabanding

104 Serigne Modou Birane drame Ndoum

105 Serigne Lamine sakho Ndiofoury

106 Serigne Mamour ba Ndiofoury

107 Serigne Ndiambé gueye Ndiba

108 Serigne Mbou kane Ndangane

109 Serigne Habibou sall Dimeskha

110 Serigne Adama top Santie Ada

111 Serigne Abdoulaye seck Saw Wallé

LA REGION DE CASAMANCE

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Cherif Almamy aidara Banghere

2 Cherif Maky aidara Banghere

3 Cherif Youssoupha aidara Banghere

4 Cherif Alioune aidara Banghere

5 Cherif Bachir aidara Banghere

6 Cherif Boubacar aidara Banghere

7 Cherif Ousmane aidara Banghere

8 Cherif Assane aidara Banghere

9 El Hadj Daour Gaye Sédhiou

10 El Hadj Souleymane sy Marsassoum

11 Serigne Alioune Ndiaye Marsassoum

12 Arphang Karim Sagna Casamance

13 Amadou Lamine Ba Kolda

14 Serigne Saer Dairra dramé Port Ndramé

15 Thierno Ahmed diallo Port Ndramé

VII. LE SENEGAL ORIENTAL

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Thierno Souleymane Agne Tambacounda

2 Serigne Ibrahima WILANE Kolore

3 Serigne Baba DIOP Kolore

LE MALI

El Hadj Malick SY n’avait envoyé aucun représentant au Mali. Ce qui, d’après Paul Marty

s’expliquerait par des difficultés d’ordre linguistique. Mais une telle explication ne nous semble pas

pertinente, sinon Maodo n’aurait pas envoyé aucun représentant en Côte d’Ivoire, encore moins au

Gabon. A notre vis, l’absence de représentant d’ El Hadj Malick SY au Mali s’expliquerait plutôt

par le fait qu’à l’époque la religion musulmane et la confrérie Tidjane étaient déjà bien implantées

dans ce pays (par la suite de l’action d’El Hadj Omar). Ce à quoi s’ajoute qu’à l’époque, il était

convenu entre El Hadj Malick SY et Cherif Mouhamadou Makhtar AÏDARA (implanté a Kayes),

que chacun d’eux devait représenter l’autre là ou il se trouvait. De même les Muqadams de l’un

devaient être considères et devaient eux-mêmes se considérer comme étant en temps ceux de

l’autre.

LA MAURITANIE

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Maouloud fall Mauritanie

2 Ahmed fall Mauritanie

3 Mouhamed fall Mauritanie

4 Mohamed tabane Mauritanie

5 Mouhamed Ould fatane Mauritanie

6 Tidiane Ould baaba Mauritanie

7 Mohamed Habiboulaye mahnad Mauritanie

8 Cherif Mohamed aly Mauritanie

LA COTE D’IVOIRE

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Serigne Amadou Bouya Gueye Cote d’Ivoire

2 El Hadj Medoune cisse Cote d’Ivoire

3 Serigne Saliou cisse Cote d’Ivoire

4 El Hadj Mactar gueye Cote d’Ivoire

XII. LA GAMBIE

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Serigne Balla DIOP Gambie

2 Tafsir Demba Diagne MBAYE Gambie

3 El Hadj Amadou Lamine BA Gambie

4 Serigne Gormack NDIAYE Gambie

5 El Hadj Ousmane DIENG Gambie

6 Tafsir Médoune KONTEH Gambie

7 Serigne Mor Bineta KANE Gambie

8 Serigne Saër Maty BA Gambie

9 Serigne Ibrahima GUEYE Gambie

10 Thierno Alioune DEME Gambie

11 El Hadj Wack BA Gambie

XIII. GUINEE BISSAU

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Thierno Mamadou DIALLO Guinée Bissau

2 Thierno Boubacar BINAGO Guinée Bissau

3 Thierno Pathé KANTA Guinée Bissau

4 Thierno Babacar KANTA Guinée Bissau

XIV. GABON

N° Prénoms Nom Lieu d’Implantation

1 Serigne Ndeury Mabye m