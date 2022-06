Le partenariat entre le groupe Castel et Coca Cola se conjugue désormais au passé. Le divorce sera consommé définitivement au mois de juillet prochain. Conséquences : la Soboa, filiale du groupe Castel, perd le marché de l’embouteillage des produits Coca Cola qui constituent plus dutiers de sa production. La Soboa, qui engage actuellement près de 3000 salariés, contribue à l’économie sénégalaise à hauteur de 15 milliards chaque année sous formes de diverses taxes. Filiale du groupe Castel, l’entreprise fait des produits de Coca Cola sous licence depuis 1990: Coca Cola, Fanta orange, Sprite et Schweppes. Et ces produits représentent plus du tiers de la production totale de la Soboa.

