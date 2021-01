«Aujourd’hui, la question n’est pas si la loi rime ou pas avec l’évolution des partis politiques. Ce qu’il faut demander, c’est si la loi existe ou pas ? Et effectivement, la loi existe. Il y a aujourd’hui des lois qui ont été faites depuis l’indépendance et qui sont encore exercées. Parce que c’est la loi. Le ministre de l’Intérieur est dans son rôle de faire respecter la loi. Il a dit le droit et la loi existe. Donc, certaines personnes cherchent à nous entraîner dans un faux débat. La réalité, c’est que cette loi existe et l’Etat est obligé de la faire respecter. Et le ministère de l’Intérieur rappelle seulement ce que dit la loi. Il n’y a donc pas de problème. Le ministre de l’Intérieur a cité la loi en disant que des étrangers qui sont à l’étranger ou des étrangers qui vivent parmi nous. La loi n’a jamais visé des Sénégalais qui vivent à l’étranger et le ministère de l’Intérieur non plus ne l’a pas dit. En plus, la loi n’interdit pas que des Sénégalais qui sont à l’étranger contribuent dans le financement d’un parti politique. La loi précise bien des étrangers et non des Sénégalais vivant à l’étranger. Donc, nous (Alliance pour la République) n’avons jamais bénéficié des financements d’un étranger ou des étrangers qui vivent au Sénégal. Nous avons toujours fonctionné légalement et nous continuons à fonctionner dans la légalité», indique Abdou Mbow.

