L’étude de cette problématique est d’autant plus urgente que cette côte, très vulnérable, abrite les plus grands établissements humains et l’essentiel des activités économiques et touristiques du pays. Elle continue d’être agressée, malgré les efforts consentis par le Gouvernement : construction de digues de protection, relogement de populations impactées par le recul de la ligne de rivage, etc.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy