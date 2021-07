Le Directeur général des Douanes, Abdourahmane Dieye, s’est rendu dans la région douanière du Sud, à Ziguinchor et à Kolda, rapporte le journal Le Soleil qui cite une note des services de la Douane sénégalaise. L but de cette visite, selon le quotidien, c’est de partager avec les agents et leurs chefs locaux, sa vision, les orientations stratégiques de l’Administration des Douanes et les grands axes du Programme de modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD).

