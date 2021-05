L’actuel Président américain dispose d’un avion nommé « Air Force One » datant de plus de 30 ans car mis en service en 1990 sous Georges W. Bush. Cet avion a été acquis dans la parfaite transparence, selon des processus très rigoureux, avec des aménagements qui coutent bien plus chers que l’avion en lui-même.

Le remplacement de cet avion Boeing 747-200 a été décidé et annoncé depuis l’ère Obama qui pourtant n’en bénéficiera pas. Le nouveau « Air Force One » est prévu pour être livré en 2024, soit près de 8 ans après la décision annoncée. Ses caractéristiques générales, son coût d’achat, son budget d’exploitation, etc… sont connus du plus petit contribuable américain. Le Président Donald Trump a même fait une présentation publique de ce futur « Air Force One ».

Malgré le cout exorbitant de cet avion, son achat, ses réfections ou son remplacement passent par une procédure on ne peut plus transparente, et ne fait jamais l’objet de polémiques. D’ailleurs le remplacement de l’actuel « Air Force One » a été voté à l’unanimité du Congrès, Républicains comme Démocrates, Pouvoir comme Opposition.

Voilà ce qui se passe dans un pays normal, dans un pays où chaque citoyen est fier de voir l’avion de commandement appelé « Air Force One » survoler les états ou franchir les continents.

Dans un pays comme le Sénégal, sous la gouvernance de Macky Sall, un avion vient d’être acquis dans une opacité inouïe, au moment le plus inopportun, par le président le moins méritant de l’histoire du Sénégal. Cet avion ne peut donc porter que le nom de « Air Ndjoublang One » pour plusieurs raisons.

1° Le malfaiteur a été pris la main dans le sac

Il a fallu que le teigneux journaliste Pape Alé Niang révèle dans une chronique qu’un avion aurait été acheté en cachette, pour que dès le lendemain « L’Alliance des Prédateurs de la Républiques – APR» se fende dare-dare de communiqués pour informer l’opinion qu’un avion de commandement a été acheté depuis 2 ans, sans la moindre communication. Comme Pape Alé Niang le dit toujours dans ses chroniques : « voler un tam-tam c’est facile, mais où est-ce que tu vas jouer de ce tam-tam ? »

2° Mensonges sur la date et le mode de décision

« L’Alliance des Prédateurs de la République – APR » essaye d’entretenir le flou sur la date de décision de cet achat. Elle prétend que c’est en 2019 pour essayer d’esquiver 2020 qui est l’année de début de la pandémie Covid-19. Or on sait que c’est durant les grandes tragédies que le régime de Macky Sall est le plus enclin à faire passer des décisions catastrophiques, à détourner les fonds de lutte contre les catastrophes en cours, à détourner des Oryx, des aides alimentaires, des médicaments, des vaccins offerts par la Chine.

Certains d’entre eux essayent de nous faire avaler que la décision date de 2018, ceci pour faire croire que ce n’était donc pas pour le confort personnel de Macky Sall qui n’avait aucune garantie d’être réélu en 2019.

3° Mensonge sur l’opportunité et les raisons du changement de la Pointe de Sarenne

« L’Alliance des Prédateurs de la République » nous explique que l’avion a 20 ans d’âge, serait déjà amorti et vétuste, serait trop consommateur de kérozène, et que le nouveau permettra des économies et sera plus sécurisé.

Le remplacement d’un avion se décide d’abord et avant tout sur sa durée de vol totale depuis la mise en service. Mêmes les abrutis le savent. En quoi un avion qui vole 4 ou 5 fois par mois subirait la même usure qu’un avion qui fait des rotations quotidiennes tels que les avions commerciaux ? Pourquoi la présidence américaine peut utiliser le même avion pendant 34 ans pour parcourir ses 52 états ou le monde entier, et un pays mendiant comme le Sénégal devrait s’acheter un nouvel avion tous les 10 ans pour aller en majorité cirer les chaussures de Macron et d’autres comme lui ?

4° Foutage de gu…. sur le prix de l’avion

Ils utilisent l’argent des contribuables pour s’amuser comme des arrivistes longtemps affamés avant d’arriver au pouvoir, et ils osent dire à ces contribuables que le prix d’achat de cet avion dont le Sénégal n’a certainement pas besoin en ce moment est un secret défense. Depuis quand le cout d’achat d’un avion est un secret défense au Sénégal ? Secret vis-à-vis des contribuables, secret vis-à-vis des parlementaires, secret vis-à-vis des partenaires ?

Non seulement le prix catalogue de cet avion tourne autour des 60 milliards. Mais nous savons tous que les aménagements de confort, de travail et de sécurité peuvent couter 2 à 10 fois le prix de l’avion lui-même. Et connaissant les pratiques kleptocratiques de ce régime en place qui détournerait même un budget d’achat de cercueils, des commissions ont dû être distribuées à la pelle pour cette opération effectuée dans le plus grand secret.

Encore pire. L’on nous dit que l’avion actuel acquis il y’a à peine 10 ans, en 2011 auprès de la France, aurait été vendu à une broutille de 3 milliards. Ben voyons. Vente autorisée par qui ? Attestée par qui ? Prix évalué par qui ? Cela peut bien être 5 milliards ou 7 milliards ou 10 milliards, et la partie non déclarée mise en poche ou dans la caisse sombre de « l’Alliance des Prédateurs de la République – APR »

Il n’y a donc pas à dire, nous sommes loin d’être en présence de « Air Force One » mais d’un avion qui ne peut porter aucun autre nom à part « AIR NDJOUBLANG ONE », dont l’achat a été décidé en cachette, à une date cachée, selon une procédure cachée, à un prix caché, selon des modalités cachées, pour une raison cachée, et avec probablement des dessous de table catastrophiques pour s’enrichir toujours plus et faire taire les complices d’une telle opération.

Mais au fait, où est Abdou latif Coulibaly ? N’a-t-il pas une idée de titre pour un tel scandale, lui qui a écrit un livre sur de simples réfections de l’avion présidentiel utilisé par Abdoulaye Wade à l’époque ?

Ceux qui pensaient naïvement que Macky Sall a compris quoi que ce soit peuvent redescendre sur terre. Il n’a ni la capacité, ni la volonté de comprendre, encore moins de bien faire. Il est dans une dynamique de vengeance, de liquidation du Sénégal, de ses ressources, de ses entreprises, depuis que ce Sénégal lui a tourné le dès la première année de sa gouvernance catastrophique. La seule chose à laquelle ils se préparent est de nouveaux carnages car conscients que dès le changement de pouvoir en 2024, les prisons seront peintes en marron beige. Mais rien n’arrêtera le cours de l’histoire.

MARVEL NDOYE