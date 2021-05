A Paris, le technicien argentin aurait découvert un environnement très politique et sa marge de manoeuvre était très réduite par rapport à ses prérogatives à Tottenham. Désireux faire plaisir à ses fans, le président des Spurs Daniel Levy, voudrait rapatrier son ancien employé et pourrait profiter de sa signature pour retenir Harry Kane en velléités de départ. Selon toujours The Athletic, Pochettino, sous contrat jusqu’en juin 2022, devrait démissionner et donc tirer un trait sur sa dernière année de salaire (940 000€ par mois) pour quitter les vice-champions de France.

