Plus que jamais, le combat pour faire respecter l’Etat de droit, et contre la prédation de nos deniers publics, de notre foncier, des richesses de notre sous-sol et contre la 3e candidature dont à l’ordre du jour. Dans ce combat, le peuple sénégalais peut compter sur moi et le FRAPP. L’intimidation ne passera pas. La peur ne sera jamais dans notre camp.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy