Selon le document, «cette enveloppe aidera les pays partenaires et les populations vulnérables à surmonter les conséquences injustes de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, notamment la crise alimentaire et le choc économique actuels». Cité dans le document, Janez Lenar?i?, commissaire chargé de la gestion des crises, souligne que «la sécurité alimentaire mondiale nous préoccupe vivement». Chiffres à l’appui, il déclare : «Des données montrent que, par rapport à une année 2021 déjà difficile, des dizaines de millions de personnes supplémentaires font actuellement face à des pénuries alimentaires.» D’après lui, «l’invasion de l’Ukraine par la Russie a profondément exacerbé la situation des plus vulnérables dans le monde, qui subissent déjà les effets des conflits armés, du changement climatique et de la pandémie du Covid-19».

15 millions d’euros : c’est la somme que le Sénégal va recevoir de l’Union européenne. Cette enveloppe est octroyée à notre pays dans le cadre du fonds prévu par l’organisation pour venir en aide aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique les plus vulnérables touchés par la crise alimentaire. La Délégation de l’Ue au Sénégal renseigne dans un communiqué, que «la Commission européenne a alloué 600 millions d’euros afin de financer sans délai, une aide alimentaire à caractère humanitaire, la production alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires dans les pays les plus vulnérables d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Acp)».

