Le Président Macky Sall a reçu le Directeur général de l’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt de marchandises au Sénégal (ORSRE), M Driss Junior Diallo. Au cours de cette entrevue, le chef de l’État a magnifié les actions menées par cette structure nouvellement mise en place, avant de féliciter son responsable.

Au sortir de cette rencontre, Driss Junior Diallo qui a rappelé que l’ORSRE a été mise en place par une loi promulguée par le président de la République renseigne qu’après un an d’activités, vu les actions menées sur le terrain, l’autorité a préféré les saisir directement afin d’avoir plus de clarté sur les différents rapports et autre activités menées ce qui a été discuté.

Mais aussi, « voir les enjeux et orientations nouvelles pour être beaucoup plus efficace pour les populations surtout les producteurs, les formateurs mais aussi les exportateurs des produits agricoles toutes filières confondues pour éviter le bardage des cultures et les pertes post-recolte », a rappelé M. Diallo.

ADVERTISEMENT

« Son excellence a beaucoup investi dans l’agriculture ce qui fait que le Sénégal est devenu un pays presque autosuffisant dans beaucoup de spéculations agricoles et il est important de prévoir une organisation de la commercialisation ce qui fait l’essence même de l’existence de l’organe et qui est en train de se démêler pour cela », précise-t-il .

Ce dernier de rappeler que le Président a réussi à davantage réitérer ces instructions pour beaucoup plus d’efficacité et d’actions sur le terrain. « Et c’est ce qu’on a fait en présence du ministre du commerce qui a bien voulu organiser tout celà et qui est un véritable maître d’œuvre de cet organe logé dans son ministère », ajoute-t-il.

Lors de cette audience avec le Président Sall, la politique a aussi été au menu. Macky Sall a notamment invité le jeune responsable politique de Marsassoum à poursuivre ses actions politiques sur le terrain et particulièrement le soutien aux populations, aux coopératives, aux jeunes entre autres. Il a aussi demandé à M. Diallo de s’engager davantage pour faire gagner la coalition Benno Bokk Yakaar dans la région de Sédhiou.

« Dans ce contexte de législative il est important pour le Président de voir des jeunes qui oeuvrent sur le terrain, de les rencontrer directement et d’avoir leur appréciation de la situation, de voir les choses à améliorer éventuellement et donner les orientations nécessaires », fait savoir Driss Junior Diallo qui précise qu’il compte s’appesantir sur les orientations du chef de l’État pour permettre une large victoire de la majorité présidentielle. Donc, « c’est cette marque de confiance de l’autorité qui a choisi la jeunesse et qui s’est engagé à ce que les jeunes soient beaucoup plus au contrôle et c’est important à souligner », a-t-il dit avant de remercier le président de la République pour cette confiance portée à son endroit.

Aly Saleh