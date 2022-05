XALIMANEWS-Les membres de la coalition Benno Bokk Yaakar n’ont pas respecté la loi sur la parité. La révélation est faite par le mandataire de Yewwi Asakna Wi, lors de son face-à-face avec la presse, hier vendredi.

Selon Déthié Fall, à la 43 et 44e position, il y a deux femmes qui se suivent.

«Il est permis à tous les mandataires dans les différentes communes de se rendre dans les différentes préfectures et sous-préfectures pour vérifier la conformité des documents déposés et vérifier si les listes déposées respectaient la parité. On s’est intéressé toute la journée à la liste de Benno Bokk Yaakaar. On s’est rendu compte que sur la liste nationale, à la 43 et à la 44e position, il y a deux femmes qui se suivent : Rokhaya Ndao et Maimouna Ndiaye», révèle Déthié Fall.

Il estime que le constat a été certifié par la Direction générale des élections et la Commission électorale nationale et indépendante (Cena). C’est ainsi qu’il déclare à qui veut l’entendre que la liste de Bby est irrecevable et ne doit pas participer à ces joutes électorales.