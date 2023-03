“Lorsqu’un ancien Premier ministre utilise des allégations infondées pour semer la confusion et la suspicion, il faut prendre le temps de remettre les choses en perspective. Ces derniers jours, une lettre rendue publique adressée au président Macky Sall a suscité de nombreuses réactions. L’auteur de cette lettre interrogeait le président sénégalais sur un éventuel don d’argent à une personnalité politique française. Plus précisément, il évoquait la somme de 12 millions d’euros, qui aurait été remise à Marine Le Pen lors de sa visite au Sénégal en janvier dernier.

Ces allégations sont graves et fallacieuses. Elles sont l’œuvre d’un ancien Premier ministre qui, visiblement, n’hésite pas à utiliser des méthodes discutables pour servir ses intérêts politiques. Il est de notre devoir de rétablir la vérité et de rappeler quelques faits.

Tout d’abord, Marine Le Pen s’est bien rendue au Sénégal en janvier dernier. Elle y a effectué une visite de plusieurs jours, pendant laquelle elle a rencontré différentes personnalités politiques et économiques. Mais à aucun moment, il n’a été question d’un quelconque don d’argent de la part du président sénégalais.

De plus, les allégations de l’ancien Premier ministre reposent sur des informations totalement fantaisistes. Il prétend que le président Sall aurait effectué ce don dans le but de s’attirer les faveurs de Marine Le Pen, en vue de la prochaine élection présidentielle française. Or, rien ne permet de penser que cette dernière sera candidate, ni même qu’elle aura une quelconque influence sur le résultat de l’élection.

Enfin, rappelons que le Sénégal entretient des relations diplomatiques et économiques avec de nombreux pays dans le monde, y compris la France. Ces relations se basent sur des intérêts mutuels et des échanges équilibrés, et ne sauraient être entachées par des accusations infondées et calomnieuses.

Au-delà de la polémique, ces allégations témoignent d’un malaise profond dans notre vie politique. Elles illustrent les dérives possibles d’une course au pouvoir qui n’hésite pas à s’appuyer sur des arguments fallacieux et des rumeurs infondées. Il est de notre responsabilité à tous de promouvoir un débat serein et respectueux, basé sur des faits vérifiés et des analyses rigoureuses. C’est seulement ainsi que nous pourrons avancer vers une société plus juste et plus équitable”

Jean Noel DIONE APR-FRANCE