XALIMANEWS: Lors d’une rencontre avec la presse tenue dans la commune de Nioro, l’ex-président du Conseil départemental de Nioro Momath Sow alias » Malaw » a sommé son mentor, le Président Macky Sall, à siffler la fin de la récréation et refuser de ne plus se laisser divertir. Autrement dit, à arrêter de facto cette stratégie politique et développer au sein de l’Alliance pour la République (Apr) et la majorité présidentielle d’autres méthodes de massification plus prometteuses, susceptibles d’ouvrir les portes d’une victoire en février prochain. Pour l’ancien député apériste, » ces manifestations populaires, rencontres d’envergure ou meetings populaires ne constituent plus un paramètre pour mesurer le poids d’un parti à plus forte raison une coalition politique ». Non seulement » ces rassemblements pour lui coûtent cher, mais ne sont plus un indice de jauge pour compter les militants favorables ou non à une quelconque organisation politique ». Furieux de ces options politiques qui, de son avis, sont devenues obsolètes par rapport au contexte actuel, l’ex- député de la majorité a poursuivi sa sortie en incitant le leader de la coalition « Benno Bokk Yaakar » (Bby) à ordonner et mieux favoriser le travail sur le terrain. En d’autres termes, pousser les responsables et militants simples à monter, surtout multiplier la mise en place des comités et sections dans les départements. Une initiative qui pour Malaw Sow » est assez pertinente pour permettre au Président Macky Sall de mesurer le travail de chacun et disposer d’un électorat quasi certain dans la prochaine échéance présidentielle ». Face à la cacophonie qu’il dit avoir constaté autant à l’Apr qu’au sein de Bby, où chaque personne quel que soit son statut a droit de faire ce qu’elle veut, et en toute quiétude, le responsable de Nioro a aussi interpellé son leader sur la question du renouvellement des instances de l’Apr. Ce qui est du reste le seul gage d’une organisation inclusive correcte, aussi l’ultime moyen de trouver aux militants un interlocuteur direct sur le terrain.

avec Sud quotidien