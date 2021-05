Guy Marius Sagna et Cie ne pourront plus compter sur les membres de «Mbour Justice» pour leur manifestation du 30 mai prochain, dans le cadre de l’affaire qui oppose le mouvement «Jog Jotna» à la municipalité de Malicounda, sur une assiette foncière de 18 ha destinée à un projet immobilier. D’après le coordonnateur de «Mbour Justice», Bakary Diémé qui faisait face hier à la presse, c’est au sortir de la rencontre de ce jeudi 27 mai, convoquée par le préfet de Mbour, et après avoir écouté la version du mouvement plaignant, celui du maire de Malicounda, les explications du promoteur Sohibou Diagana et la représentante du service des Eaux et Forêts, que ses camarades et lui ont changé d’avis. Selon lui, le mouvement « Mbour Justice » témoigne qu’il n’y a aucune contradiction entre les versions des parties prenantes (mairie, promoteur et Eaux et Forêts) et aucune zone d’ombre sur la légalité des procédures et documents exposés par ces dernières. Par conséquent, le mouvement certifie qu’«il n’y a pas de litige foncier, ni de spoliation foncière». Ses membres demandent ainsi au mouvement plaignant «Jog Jotna» de suspendre leur manifestation du 30 mai. Ils ont aussi lancé un appel à leur camarade Guy Marius Sagna pour qu’il revoie sa position sur cette affaire des 18 ha «s’il est de bonne foi et de recueillir des informations nécessaires à une bonne appréciation de la situation ».

