XALIMANEWS- Lors de son discours diffusé sur la RTS ce mardi soir, leprésident Macky Sall a également souligné la « nécessité de veiller au renforcement des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes », avant de rappeler « les efforts sans précédent déployés dans le cadre de Force Covid-19 pour renforcer les infrastructures et équipements sanitaires à l’image du nouveau service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, les différents Programmes d’investissement réalisés en 2020, la fonctionnalité des centres de traitement des épidémies, les services d’urgences et d’accueil et de réanimation ». Macky Sall a, par la même occasion, demandé que lui soit proposé une stratégie de vaccination qui concernera en premier le personnel de santé. « J’ai ordonné qu’une stratégie nationale de vaccination me soit proposée dans les meilleurs délais pour prendre en charge et en priorité la vaccination du personnel médical et des groupes cibles qui nécessitent la plus grande attention », dit-il. « Malgré cette nouvelle vague, cette poussée épidémique au plan international, le Sénégal dispose de ressources humaines et matérielles mais également financières pour agir efficacement afin de contenir la propagation de la maladie », rassure-t-il toutefois.

