Environ 80 délégués d’États d’Afrique, du Proche-Orient et d’Europe, ainsi que des organismes régionaux de pêche travaillant dans la région, se réuniront à Dakar, au Sénégal, pour la prochaine réunion de coordination régionale sur l’Accord de la Fao relatif aux mesures du ressort de l’État du port (Psma) pour l’Afrique, le Proche-Orient et la Méditerranée.

Selon une note de la Fao, le Psma, qui est entré en vigueur en 2016, est le premier accord international contraignant à cibler spécifiquement la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche Inn).



«La réunion, qui fera le point sur l’état et l’application du Psma dans la région, abordera les défis propres à la région et les stratégies régionales de mise en œuvre des mesures du ressort de l’État du port, y compris par l’intermédiaire des organismes régionaux de pêche compétents. La réunion coordonnera les préparatifs des prochaines réunions mondiales du Psma, y compris la quatrième réunion des parties au Psma », renseigne la Fao.

Le Psma vise à lutter contre la pêche Inn en empêchant les navires étrangers, engagés dans la pêche Inn, ou les activités soutenant cette pêche, d’utiliser les ports et de débarquer leurs prises. À ce jour, 71 États et l’Union européenne, au nom de l’ensemble de ses 27 États membres, sont déjà parties à l’Accord, et au moins deux autres États sont actuellement en passe de devenir parties. Cela signifie que le Psma sera bientôt adopté par 100 pays, dont 42 d’Afrique, du Proche-Orient et de la Méditerranée.

«A l’échelle mondiale, révèle la fao, on estime que la pêche Inn est responsable de captures annuelles allant jusqu’à 26 millions de tonnes de poissons – d’une valeur pouvant atteindre 23 milliards de dollars – et constitue une menace majeure non seulement pour la durabilité des ressources halieutiques, mais aussi pour les écosystèmes marins en général », a déclaré Mehdi Drisse, fonctionnaire principal chargé de programme au bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest (Sfw). Selon lui, l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port (Psma), qui regroupe actuellement 72 Parties, est le premier accord international contraignant visant spécifiquement la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.