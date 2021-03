Il urge de dépassionner le débat. La paix n’a pas de prix. La cohésion, non plus. » Les deux choses qui sont meilleures que moi sont le Qur’aaa (qui est le verbe divin) et la paix (sans laquelle on ne peut s’adonner à sa lecture) », a dit Mouammad.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy