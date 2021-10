Share on Twitter

Dans le cadre de ses actions au service de Sicap Liberté, le Directeur du financement et des partenariats au ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Monsieur Serge Ibrahima Malou a procédé ce samedi à Dakar, à la signature d’une convention de partenariat avec le cabinet Cible +. Il s’agira avec ce partenariat d’offrir 500 bourses aux jeunes sicapois avec comme cible premier, les nouveaux bacheliers. Pour le leader de la plateforme “Domou Sicpa Piir”, il s’agit d’une action mise en place pour appuyer les parents, mais aussi permettre aux jeunes de se former dans des filières professionnelles qui pourra leur assurer, une insertion dans le monde du travail.

“Nous avons offert aujourd’hui, 500 bourses, grâce à un partenariat avec le cabinet, Cible+ qui travaille avec plusieurs instituts au Sénégal. Les personnes qui ont été choisies auront la possibilité d’étudier jusqu’au niveau master. Cette action qui après d’autres car je rappelle que lorsque la pandémie de la COVID-19 est apparue au Sénégal, nous avons accompagné les établissements et les élèves avec un matériel désinfectant et des masques.

Nous avons aussi lancé un programme assez large pour soutenir l’éducation avec des cours de renforcement et l’organisation d’une journée de synthèse en philosophie pour renforcer la capacité de nos élèves. Ce qui a permis d’avoir de très bons résultats au baccalauréat dans la commune de Sicap Liberté. Ces bourses sont donc une suite de cet accompagnement. Mes actions sont axées sur le développement durable et cela renvoie aussi, au développement du capital humain avec le renforcement de la formation et l’emploi. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, j’ai signé ce protocole. Et après la formation, nous allons accompagner les jeunes jusqu’à l’obtention d’un premier emploi», a soutenu le jeune responsable de l’Alliance Pour la République.

Répondant aux interrogations de la presse par rapport à sa candidature aux élections locales du 23 janvier 2022, le membre du conseil d’orientation du fonds national pour la microfinance se veut clair, “il est le meilleur profil pour diriger la liste de la grande majorité”.

“Serge Ibrahim Malou est aujourd’hui une réalité politique au niveau des Sicap. Je suis né et j’ai grandi dans cette commune. J’ai fais mes premiers pas au niveau de la Sicap, en passant dans tous les mouvements (…) dont je suis un pur produit des Sicap Liberté.

Si aujourd’hui je déclare ma candidature, mais fondamentalement, elle est la plus légitime de toutes les candidatures déclarées. Sous ce rapport, je dis encore une fois que je suis dans “Benno Bokk Yaakar”, je suis à l’écoute du patron (Ndlr : Macky Sall). Mais que les gens sachent que pour ces élections là, je suis d’abord un sicapois avant d’être politique. Je maintiens ma candidature”.

Allant plus loin dans sa déclaration, Serge Malou avertit “si la mouvance choisit un autre candidat, je le dis haut et fort, je charcuterai la liste de “Benno Bokk Yaakar”, et je l’amènerai à la dibiterie. C’est ma position”.

Dans leurs discours, la présidente des “Bajenou Gox”, le représentant des délégués et le porte parole de la jeunesse ont tous magnifié les différentes actions de Serge Malou qui est selon eux, un digne fils des Sicap qui se bat au quotidien pour aider la population. Ils soulignent qu’il est aujourd’hui, un exemple d’engagement au service de la communauté et surtout auprès de la jeunesse.