« On est en Afrique et à chaque fois que les choses arrivent, les gens ont tendance à chercher des coupables. À mon niveau, je ne cherche aucun coupable. Ce qui m’est arrivé relève de la volonté divine. Il n’y a rien de mystique. Mon pèlerinage à la Mecque a été ma plus belle expérience. C’est la meilleure décision dans ma vie. Je suis arrivée à au moment où j’avais besoin d’être plus proche de Allah. J’ai été éduquée dans la religion musulman. J’ai essayé de mon côté de remplir comme j’ai pu mes obligations musulmanes, mais donc cette expérience, j’avais besoin de me rapprocher davantage de Allah », a assuré Coumba Gallo Seck

