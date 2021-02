XALIMANEWS : L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk et ancien membre de l’Apr a apporté son soutien au leader de Pastef accusé de viol. « Mes Chers Compatriotes, La théorie du complot a encore de beaux jours devant nous, surtout en politique. Après avoir échangé avec mon frère Ousmane SONKO et écouté sa déclaration, je partage toute sa peine et marque toute ma solidarité à son égard dans cette affaire qui pue la manipulation injuste et le complot politique. La machine à éliminer les robustes et dignes têtes bien faites avant 2024 est en branle. Refusons énergiquement l’injustice crescendo. Mon pays va vraiment mal et ce n’est pas pour cela que je me battais en 2012″, a dit Me Moussa Diop.

