XALIMANEWS : Moussa Wagué a été opéré avec succès au genou ce week-end. L’international sénégalais qui sera éloigné des terrains pendant 9 mois a tenu à rassurer ses nombreux fans. « Je voulais juste vous dire que je vais bien et déjà en route pour récupérer. Cela prendra du temps mais je serai de retour plus fort que jamais. Merci beaucoup aux services médicaux du PAOK et du Barca, mes coéquipiers et tous les fans pour vos souhaits et votre soutien après ma blessure », a dit le latéral droit du FC Barcelone sur Instagram.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy