Il ne fait pas de doute qu’au niveau des disciplines artistiques, toutes filières confondues, le numérique joue un rôle significatif qui va croissant. C’est ainsi que dans les arts de la scène, notamment la danse et le théâtre, le numérique a un impact considérable à travers l’utilisation et l’installation de dispositifs, voire de procédés, qui interviennent dans les formes scéniques comme : les détecteurs de mouvements et les systèmes composites de projection.

Sous le même registre, dans le domaine des arts visuels les expositions virtuelles offrent l’opportunité de donner accès, dans le temps et l’espace, aux œuvres à travers une redéfinition de la médiation avec le public. En musique, nous assistons à l’affermissement de l’émergence de modèles de création collaborative, lesquels favorisent la transdisciplinarité et permettent de percevoir autrement la relation avec le public.

En cinéma et en vidéo d’animation et les plateformes d’accès en ligne offrent une multitude possibilités de réaliser des films d’animation pour les enfants avec des produits qui s’inspirent de de notre patrimoine culturel. Aussi, elles offrent les possibilités d’exploiter les archives numérisées et audiovisuelles la reconfiguration de la diffusion des œuvres cinématographiques permettant ainsi un accroissement de l’intérêt du public à la création cinématographique, en même temps qu’elles rendent plus complexes les modes de tarification.

Dans le domaine littéraire, les auteurs explorent des formes narratives interactives et la mise en place de nouveaux vecteurs de diffusion. En matière d’imagination créative, les outils numériques sont aujourd’hui utilisés au profit de l’expérimentation, mais aussi de l’autodiffusion. Toutefois il importe de souligner qu’il ressort des travaux de l’UNESCO que présentement l’essentiel de la croissance générée par ce secteur est en réalité imputable au numérique.

Cela met donc à mal l’idée reçue selon laquelle la culture du ” tout gratuit “induite par Internet aurait conduit à un ralentissement de la croissance et à une perte d’emplois dans le secteur créatif. Cela constitue notamment une bonne nouvelle pour les pays comme le SENEGAL dont le secteur créatif et culturel est actuellement constitué des milliers d’emplois réels comme potentiels, directs comme indirects. C’est dire que les bénéfices du numérique ne sont pas confinés sur un secteur unique. C’est ce qui apparaît dans une étude réalisée en 2015 par le Forum économique mondial, avec le concours du cabinet Strategy & (Global Information Technology Report 2015).

En effet, il a été démontré que le développement de la numérisation bénéficie aux consommateurs en particulier et à l’économie en général, ainsi certains pays adoptent des stratégies efficaces en vue de développer le secteur numérique c’est le cas au SENEGAL avec la mise en place de (l’ADIE) et le data center nouvellement installé à Diamniadio. Tout récemment le chef de l’État a exhorté les opérateurs de téléphonie à réduire significativement le coût de l’internet pour un accès des populations à cet outil de travail qui se veut de communication et d’échanges.

Dans le même ordre d’idées, une Étude de l’UNESCO propose un bilan très complet de l’impact de la numérisation sur les industries créatives, mais aussi et surtout sur le ressenti des les consommateurs, créateurs, les distributeurs et des éditeurs. Tous les maillons de cette industrie sont caractérisés par une dynamique identique : le volet numérique de leur activité est en fort développement. En Afrique où le pourcentage d’utilisateurs est passé de 2,1% en 2005 à 24,4% en 2018 selon les dernières données de l’Union Internationale des Communications (UIT)pour l’ensemble du secteur créatif depuis 2005.

Cette croissance est essentiellement stimulée, voire soutenue, par le rythme des achats directs effectués par les consommateurs, lesquels ont augmenté de 22 % entre 2003 et 2016, mettant ainsi en évidence la disponibilité du grand public à s’investir financièrement pour accéder à des contenus créatifs. Au-delà de la croissance alimentée par les achats directs, nous constatons également une évolution positive en matière d’emploi dans un secteur qui est globalement resté stable au cours des dernières années ce qui fait que le Sénégal est classé14ème en Afrique d’après le classement du World Economic Forum dédié au Numérique plus vraisemblablement, grâce à la numérisation. Nous observons également que la numérisation a considérablement bénéficié aux consommateurs, en termes d’accès aux produits et services ainsi que de modalité d’utilisation “.

Moustapha Mané

Spécialiste des industries culturelles

[email protected]