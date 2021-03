Certes, l’avènement d’un messager d’Allah est une grande miséricorde pour les croyants, mais aussi une redoutable menace pour les incrédules, comme l’illustre cette référence coranique :

Oui, telle est la coutume d’Allah ; et tu ne trouveras jamais de changement ni de déviation dans la coutume d’Allah. (44) N’ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu’il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu’eux ? Et rien, dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l’autorité d’Allah – Il est Omniscient et Omnipotent. (35. Le Créateur : 42-44 – Fâthir)

Actuellement, le même scénario est en train de de reproduire, avec l’affaire Ousmane SONKO ; oui, tous les gens de bonne foi savent qu’il est victime d’un complot ; et dès lors qu’il y’a complot, la thèse du viol dont il est accusé s’effondre ; il suffit seulement d’exploiter les données téléphoniques de l’accusatrice pour en être édifié. Et en dehors du viol, les autres thèses, au pire des cas, ne seraient qu’une affaire de moeurs et ne relèveraient pas du pénal. Et c’est dire qu’il faut prendre très au sérieux la thèse du complot, d’autant plus que plusieurs témoignages la confortent, contrairement à celle du viol. …

Oui, il est évident pour tous les gens de bonne foi que Ousmane Sonko est victime d’un complot ignoble pour mettre fin à ses ambitions politiques. Et curieusement, cela n’a fait que renforcer la sympathie des sénégalais à son égard ; et cela, il le doit, entre autre, à sa véridicité. Oui, les témoignages des observateurs sont unanimes sur ses qualités et ses capacités à faire bouger les choses ; et c’est, entre autre, ce qui en fait l’ultime sauveur pour une jeunesse qui a perdu tout espoir ; oui, pour tous ces jeunes désemparés, Ousmane SONKO est perçu comme un homme politique providentiel qu’il faut protéger et accompagner pour changer le système inique mis en place depuis l’accession de notre pays à l’indépendance et qui est véritablement à l’origine de nos maux. Il constitue aussi l’espoir de tous les religieux et de tous ceux qui aspirent à un véritable changement.

Au demeurant, cette affaire qui défraie la chronique est en rapport avec la mission du Mahdi dont il a le soutien inconditionnel et que votre serviteur a l’insigne privilège de piloter et qui demeure la seule alternative crédible pour restaurer l’espoir et sauver ce monde en perdition.

Oui, votre serviteur n’est d’aucune chapelle politique ; il n’est qu’un missionnaire et donc un patriote épris de paix et de justice, et convaincu que Ousmane SONKO constitue un allié providentiel pour changer le système politique antéchristique fondé sur la laïcité qui est directement ou indirectement à l’origine de tous nos maux.

En vérité, tous les troubles que nous observons dans le monde actuel ont été prédits par les ‘’Textes Sacrés’’ (Thora, Évangile, Coran et Hadith) ; ils entrent dans le cadre des signes de la ‘’fin des temps’’ (akhirou zamân) et annoncent l’avènement du ‘’Fils de l’Homme’’ qui, selon la Tradition islamique, n’est autre que le Mahdi (substitut du ‘’Christ de la Parousie’’). Mais à chaque fois que Dieu envoie un messager, Satan mobilise ses suppôts pour semer la zizanie et contrecarrer sa mission, comme l’enseigne explicitement le Coran :

(52) Nous [Dieu] n’avons envoyé, avant toi [Mouhammad], ni messager ni prophète qui n’ait souhaité [le salut de son peuple] sans que le Diable (Satan) n’ait essayé d’intervenir pour semer le doute et la zizanie dans le coeur des gens, au sujet de son message. Allah abroge ce que le Diable suggère, et Allah renforce ses versets – Allah est omniscient et Sage. (22. Le Pèlerinage : 52 – Al-Hajj)

Ainsi, avec cet avènement du Mahdi, l’Antéchrist (Dajjal) – le missionnaire de Satan et le plus grand fauteur de troubles, en cette ‘’fin des temps’’ – va tout faire pour embraser la planète ; il va ruser et comploter tous-azimuts pour torpiller sa mission (du Mahdi), mais ses manoeuvres finissent toujours par échouer, comme l’enseigne le Saint Coran :

(42) Et ils ont juré solennellement par Allah, que si un avertisseur (messager) leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n’importe quelle autre communauté. Puis quand un avertisseur (Muhammad) leur est venu, cela n’a fait qu’accroître leur répulsion. (43) Par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manoeuvre perfide n’enveloppe que ses propres auteurs. … Allah est certes Omniscient, Omnipotent. (35. Le Créateur : 42-44 – Fâthir)

Et c’est dans cette perspective que s’inscrit notre soutien à Ousmane SONKO – celui de la mission du Mahdi ; et c’est dire que les conséquences pourraient être dramatiques, comme le suggère le Coran :

(11) Les Tamud, par leur transgression, ont crié au mensonge, (12) lorsque le plus misérable d’entre eux se leva (pour tuer la chamelle) (13) Et pourtant, le Messager d’Allah leur avait dit : “La chamelle d’Allah ! Laissez-la boire” (14) Mais, ils le traitèrent de menteur, et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc, pour leur péché et étendit Son châtiment sur tous. (15) Et Allah n’a aucune crainte des conséquences. (91. Le Soleil : 11-15 – Ach-Chams)

Et c’est là un rappel éternel ; qu’Allah nous préserve donc des conséquences de la désobéissance et de l’ostracisme envers ses messagers ! Et du fait que les choix de Dieu sont toujours déroutants, on s’achemine inéluctablement vers un gigantesque « tsunami politico-religieux » (« chaos salvateur ») – Un ultime challenge de la mission du Mahdi !!!

https://docs.google.com/document/d/19jNd0R63sN0jO972xzcwqxue6a0qUwyKOoR3qGZZq2c/edit?usp=drivesdk

DOCTEUR MOUHAMADOU BAMBA NDIAYE

Ancien Interne des Hôpitaux de Dakar

Pédiatre à Thiès

Recteur de l’Université Virtuelle ‘’La Sagesse’’ de la Fondation Serigne Babacar SY Ihsaan- Bienfaisance (Thiès)

Rétro confirmateur (Consolateur) du Mahdi, Son Eminence Serigne El Hadj Madior CISSE, fils spirituel de Serigne Babacar SY, khalife de Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif – le ‘’Sceau des Saints’’ et ‘’Christ de la Parousie’’ (Jésus fils de Marie revenu).

http://sites.google.com/site/universitevirtuellelasagesse/

http://sites.google.com/site/missionmahdi/

