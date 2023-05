Le Président Amadou Mame Diop « s’incline devant la mémoire de l’illustre disparue, parlementaire assidue et engagée dans la défense de ses idées et des intérêts du peuple sénégalais ». Au nom du Bureau de l’Assemblée nationale, des Députés, du Cabinet et du Personnel administratif, le Président de l’Assemblée nationale a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte, au groupe Wallu et à tout le peuple sénégalais.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy