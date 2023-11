Fille cadette du grand Mufti Serigne Mbacké Bousso, cousin paternel et maternel de Cheikhoul Khadim et de Sokhna Mouminatou bintoul Khadim, son père lui avait donné le nom de Barakatou Bousso en hommage à Barakah bint Tha’laba, Oumm Ayman qui était la servitrice et la nourrice abyssinienne du Prophète Mouhammad sas..qui l’aimait comme une seconde mère.

Sokhna Gade n’avait pas son pareil dans la communauté. Illustre parmi les illustres, femme accomplie, elle faisait partie des piliers féminins de la Mouridiyyah. Elle avait mis toute sa fortune et toute sa force au service de Dieu.

Digne héritière de sa mère, elle a su préserver traditions et travaux. Sa maison est un centre d’éducation et de formation pour jeunes filles. Ses formations en matière de ménage et de cuisine sont devenues une référence dans l’espace Toubien. « Goney Sokhna Gade yi siiw Na Fa Touba. Mën togg mën yore kër. Xame cëru ku nekk. Ak lekk gu neex te sell. »

Toute petite , elle a été à ndiareem dans la cour de Sokhna Faty Diakhaté, la mère de Serigne Saliou.

Fin Lettrée , elle savait mettre à l’aise n’importe quel interlocuteur. Elle négligeait ni la parentèle ni les disciples . Appréciée comme sa mère à Guédé , elle était la dernière fille de Serigne Mbacke Bousso. Tous les Mbacké, Bousso et fils de cheikh trouvaient solution à leur problème dès que cela rentrait dans l’oreille de Sokhna Gade. Elle ne s’est jamais contentée de sa descendance paternelle et maternelle.

Étant la khalife de Sokhna Mouminatou, elle a fait une carrière digne des plus dévouées dévotes depuis l’arrivée de l’islam. Mariée à Serigne Abdou Aziz Bara Mbacké, elle fit une brillante carrière à Mbampana. Elle dut supporter la faim, la soif, et toutes sortes de privations avec résignation et courage. De ce mariage, Dieu lui gratifia une fille Sokhna Jamilatou Mbacké. Quand Serigne Abdou Aziz Bara , khalife de Gouye mbind termina son service terrestre, elle fut confiée à un autre saint et Wali, Serigne Moustapha Absa, khalife de Serigne Modou Awa Balla.

Elle résidait en permanence dans la concession de sa mère.

Serigne Sidy Abdoul Ahad était son frère jumeau. Jamais il ne commença une journée sans venir saluer Sokhna Barakatou.

Son amour pour Serigne Touba était des plus purs. Écoutant des paroles et waxtaan du Cheikh, elle pouvait pleurer toute la nuit. Chaque premier Safar, elle accueillait ce mois béni en sacrifiant un boeuf. Gardienne des reliques de Cheikhoul Khadim , des Corans manuscrits et autres objets, elle préférait dormir par terre dans la sacrée chambre de sa sainte mère laissant sa chambre et son lit aux invités du Magal. Digne héritière de Sokhna Faty Sylla Libasse, sa grand-mère, elle a toujours privilégié l’entrepreneuriat pour pouvoir aider les nombreuses bouches qui comptaient sur elle et les nombreuses mains qui la sollicitaient . Sa générosité et son dévouement , toute personne qui l’a fréquentée peut en être témoin.

Porokhane était aussi un de ses fiefs allant rendre hommage à sa grand mère Sokhna Diarra Bousso en passant par la maison symbolique de Sokhna Fati Dia Mbacké.

Démarche altière , les yeux toujours rivés au sol, les mains attachées au Coran ou à un khassaid, elle recevait toutes les familles et faisaient de son mieux pour soulager tout fidèle qui la sollicitait.

D’une intelligence pure, toutes les femmes et tous les hommes la consultaient en temps de crise.

Grand mère de beaucoup de Mbacké Mbacké, bajene d’ une armée de filles, Sokhna Gade s’est éteint ce mercredi 1er novembre 2023 correspondant au 16 Rabbi’u Thani 1445 à Touba .

Que retenir en son souvenir? Sa grande sagesse ou son immense foi? Sa culture exceptionnelle ou son amour inconditionnel envers cheikhoul Khadim? Sa pureté ou sa droiture? Sa noblesse de coeur et d’esprit ou sens du Khidma ? Sa fidélité ou sa persévérance ?

Nous présentons toutes nos condoléances à Cheikh Mountakha khalife général des Mourides, à Serigne Sidy Abdoul Ahad son jumeau, à Sokhna Baly Mbacké , sa petite sœur et Sokhna Mame Fati Dendey sa sœur cadette ainsi qu’à toute la communauté Mouride et particulièrement à ses parents de Guédé Bousso Et du Mbaackol.

Que Allah swt lui ouvre les portes de Firdawsi en compagnie de sa mère Sokhna Mouminatou bintoul Khadim et de son père Alhadji Serigne Mbacké Bousso.

SM Mamoune Ndiaye

Le serviteur