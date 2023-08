Le Tribunal des pairs du Cored a publié par voie de presse ce 10 Août 2023 son avis sur l’auto saisine du CORED condamnant les propos du chasseur de primes Cheikh Yerim Seck incitant à l’extermination de 90% de la population sénégalaise s’il fallait en arriver là pour tenir le procès en diffamation de Ousmane Sonko, procès dont tout le monde sait qu’il a pour unique objectif de le rendre inéligible car son élection à la tête du pays sonnerait le glas de bon nombre de crapules qui se la coulent douce depuis 2012 sans être inquiétés le moins du monde.

Exterminer 15 millions de sénégalais pour s’assurer que Ousmane Sonko ne soit élu président, voilà ce que suggérait Cheikh Yérim Seck. Je suppose que lui et sa famille se voient parmi les 10% qui seraient épargnés par Macky Sall qui ne reculerait pas devant une telle extrémité.

Ce ne sont pas des propos graves ou un simple appel à la violence comme les qualifie ce CORED machin, c’est à des années lumières plus ignobles que cela. Ce sont des propos épouvantables, émanant d’un tueur en série potentiel qui n’aurait pas dû passer la nuit chez lui après les avoir prononcés. Il aurait dû être sanctionné par non moins qu’une dizaine d’années de prison. C’est même débile de suggérer que l’on efface tout un peuple de la surface de la terre pour un simple procès en correctionnelle, lorsque l’on sait que la justice est rendue au nom de ce peuple exterminé, et surtout lorsqu’il s’agit d’un simulacre de procès pour soi-disant laver l’honneur, d’ailleurs inexistant, d’un prédateur confirmé tel que Mbaye Prodac.

Ce Tribunal des pairs nous dit qu’étant donné que l’émission étant en direct, la TFM ainsi que l’animateur Pape Ngagne Ndiaye sont dispensés de blâme. Mais que par contre ceux qui méritent des blâmes, ce sont les organes qui ont repris cet extrait de l’émission sur leurs sites d’information en ligne, alors qu’ils l’ont fait justement dans le but de les dénoncer.

Donc la TFM qui n’a pas daigné réagir en cours ou à l’issue de l’émission, qui n’a à aucun moment daigné dénoncer cette proposition faite par leur invité favori d’exterminer 15 millions d’êtres humains, l’animateur qui de son côté n’a même pas sourcillé après cette proposition épouvantable de son ami, qui n’a même pas donné l’air de la déplorer alors qu’il aboie tout le temps pour des broutilles quand il s’agit d’invités de l’opposition, pour ce Cored et leur pseudo tribunal des pairs il n’y a pas matière à les en blâmer. Mais ceux qui ont repris l’extrait pour en dénoncer le caractère ignoble puisque la TFM et le journaliste trouvent cela normal, ce sont eux les fautifs. Quelle hypocrisie !!!

Si c’est ça le tribunal des pairs, alors on comprend mieux pourquoi la presse sénégalaise est devenue un camp de mercenaires, une presse qui ne rend plus compte des faits, qui ne recherche plus la bonne information, mais qui exécute des commandes, qui dispense les charognards de blâme, et donne des leçons agneaux. En effet

1° Ou était le Cored lorsqu’étaient diffusée sur la SEN TV et reprise par d’autres organes les mêmes propos épouvantables que ce serial killer en puissance doublé d’un violeur de Cheikh Yerim Seck a tenus à la TFM ? A la SEN TV, la suggestion du chasseur de primes était même plus détaillée, car il suggérait de tuer ces 90% de la population par balles réelles, et de les enterrer tous.

2° Où était le tribunal des pairs lorsqu’étaient diffusés par plusieurs radios et télévisions les propos du tonitruant Me El Hadj Diouf (BBY) incitant à l’assassinat d’un citoyen en ces termes : « Si Ousmane Sonko veut semer le désordre dans le pays, on va le bruler vif, on brulera son grand père vif, on brulera son oncle vif » ?

3° Où était le tribunal des pairs lorsqu’étaient diffusés et repris par plusieurs radios et télévision les propos du récidiviste Aliou Dembourou Sow (APR) disant depuis le podium de l’Assemblée Nationale : « Les machettes sont avec moi. Si tu sors d’ici je vais te déchiqueter » ?

4° Où était le tribunal des pairs lorsque les médias diffusaient et reprenaient l’incitation au génocide proférée par le clown Gaston Mbengue (BBY) disant que : « Ceux qui portent le nom de DIAS au Sénégal ne font même pas 100. Si on les brulait tous vifs, cela n’aurait aucun impact sur la cohésion sociale. Je le dis et je l’assume » ?

5° Où était le tribunal des pairs lorsque plusieurs médias diffusaient et reprenaient les appels au meurtre de masse prononcés par le député Cheikh Seck (BBY) depuis l’Assemblée Nationale et disant à l’opposition : « Pour conserver le pouvoir après 2024, nous du pouvoir nous marcherons sur vos cadavres » ?

6° Où était le tribunal des pairs lorsque plusieurs médias diffusaient et reprenaient les appels au meurtre de masse prononcés par le député Demba Diop (BBY) disant : « Il ne faut pas se limiter à emprisonner les manifestants. Il faut les ligoter et les jeter à la mer » ?

7° Où était le tribunal des pairs lorsque plusieurs médias diffusaient et reprenaient les appels aux meurtres de masse prononcés par Talla Sylla n° 2 (APR/BBY) disant : « Il faut aller bruler le groupe Walfadjri » ?

8° Où était le tribunal des pairs et autres lorsque plusieurs médias diffusaient et reprenaient les appels aux meurtres de masse de Khadim Samb (BBY) disant : « Un président de la république doit savoir tuer et emprisonner » ?

9° Où était le tribunal des pairs lorsque plusieurs médias diffusaient et reprenaient les appels à l’assassinat de Ousmane Sonko et sa famille prononcés depuis le palais de la république par le versatile Ahmed Khalifa Niasse disant : « Il faut fermer les yeux et frapper sur la population – Il faut bombarder la maison de Sonko avec un char de combat ou avec un avion lance-missiles » ?

10° Où était le tribunal des pairs lorsque plusieurs médias diffusaient et reprenaient les propos portant atteinte à la mémoire des morts prononcés par le guignol Mamadou Lamine Massaly (BBY) disant : « Je ne présente mes condoléances à personne. Ces 16 garçons ne seraient pas morts s’ils étaient restés chez eux », faisant référence aux 16 jeunes innocents assassinés par le régime ?

11° Où était le tribunal des pairs lorsque la 2STV et plusieurs médias reprenaient les appels au meurtre de l’animateur Père Ngol Ngol disant : « Il y’a des gens qu’il est préférable de tuer que de laisser en vie » faisant référence à Ousmane Sonko ?

12° Où était le tribunal des pairs lorsque plusieurs médias diffusaient et reprenaient les appels aux meurtres de masse du multi récidiviste Moustapha Diakhaté disant : « Ceux qu’il faudra tuer, on les tuera », faisant référence aux sympathisants de Ousmane Sonko qui manifesteront ?

13° Où était le tribunal des pairs lorsque la 2STV diffusait et plusieurs médias reprenaient les propos portant atteinte aux morts et les appels à l’assassinat de Ousmane Sonko prononcés par Moustapha Cissé Lo, disant : « Le père de Ousmane Sonko (décédé) est un assassin. Celui qui voit Ousmane Sonko, il a vu un domou kharam, c’est quelqu’un qu’il faut tuer à tout prix. Si on déchirait son ventre, on y trouverait du riba » ?

14° Où était le tribunal des pairs lorsque Seneweb TV diffusait et plusieurs médias reprenaient les appels à assassiner Ousmane Sonko prononcés par Ameth Suzanne Camara disant ceci : « Ousmane Sonko c’est quelqu’un qu’il faut tuer, je le dis et je réaffirme » ?

15° Où était le tribunal des pairs lorsque Référence Actu TV diffusait et plusieurs médias reprenaient les appels à assassiner Ousmane Sonko prononcés par Abdoulaye Mamadou Guissé disant ceci : « Lors des présidentielles 2019, j’ai écrit que Ousmane Sonko est un monstre, il faut le tuer. Donc j’ai appelé à le tuer avant que Ameth Suzanne Camara le fasse. Je l’ai déjà dit et je le réitère » ?

16° Où était le tribunal des pairs lorsque plusieurs médias diffusaient et reprenaient les appels au meurtre et propos orduriers de Pape Cissé Lo, fils de Moustapha Cissé Lo, disant ceci en conférence de presse : « Si le Sénégal était régi par la Chariya, on devait tuer Ousmane Sonko. Il est allé téter les seins d’une masseuse » ?

17° Où était le tribunal des pairs lorsque Sénégal7 TV diffusait et plusieurs médias reprenaient les appels aux crimes de masse prononcés par Ben Mactar disant ceci : « Il faut que l’on donne des balles réelles aux FDS. S’ils en avaient et les utilisaient sans penser à ces histoires de droits de l’homme et autres, les manifestants ne prendraient pas le dessus. Ils (les FDS) ne peuvent pas avoir des blindés, les manifestants sont mains nues et prennent le dessus. Ils doivent déclencher. Si la foule avance ils tirent. S’il faut en tuer 4 ou 5, faut le faire. Si j’étais patron de la police, je leur donne toutes les armes qu’il faut. » ?

18° Où était le tribunal des pairs lorsque Seneweb TV diffusait et plusieurs médias reprenaient les appels à l’assassinat de Ousmane Sonko proférés par le multi récidiviste Ameth Suzanne Camara disant ceci : « Il faut aller attaquer le domicile de Ousmane Sonko, attaquer la maison de ceux qui sont avec lui, mettre le feu à sa maison, mettre le feu aux maisons de ceux qui sont avec lui. Il faut aussi bruler vif Ousmane Sonko » ?

19° Où était le tribunal des pairs lorsque Pikine Info TV et d’autres chaines Youtube diffusaient régulièrement les propos portant atteinte à la mémoire des morts tenus par Fatoumata Ndiaye (APR) disant ceci : « Ousmane Sonko est le digne fils de son père Mamadou Sonko qui a violé deux fois jusqu’à ce qu’il soit radié. Son père a tué des gens. » ? La journaliste de Pikine Info TV rigolait au lieu de la recadrer

20° Où était le tribunal des pairs lorsque Dakar Live TV diffusait les accusations et injures graves envers Ousmane Sonko tenues par Fatoumata Ndiaye disant ceci : « Ndiaga Seck est l’amant de Ousmane Sonko. Ce dernier l’a sodomisé jusqu’à ce qu’il se retrouve à l’hôpital » ?

21° Où était le tribunal des pairs lorsque plusieurs médias diffusaient et reprenaient les propos d’atteinte à la mémoire des morts tenus par Lat Diop (APR) disant ceci en conférence de presse : « Sonko, celui qui a enfanté ton père, celui qui a enfanté le père de ton père, Macky Sall est meilleur que lui, Macky Sall n’est pas son égal » ?

22° Où était le tribunal des pairs lorsque plusieurs médias diffusaient la conférence de presse de Françoise Helene Gaye et ses compagnons au cours de laquelle ils ont dit ceci : « Ousmane Sonko a traité Adji Sarr de guenon, mais c’est sa mère à lui qui est une guenon » ?

On peut continuer ainsi sur des dizaines de pages pour reprendre les nombreux appels au génocide, appels à l’assassinat, atteintes à la mémoire des morts proférés tous par le même et unique camp, celui à la solde du couple présidentiel qui semble adorer cela et se porte garant de l’impunité des auteurs.

Où était le Cored et le Tribunal des pairs pendant tout ce temps alors qu’ils ont tous été témoins des propos et faits rapportés plus haut ?

Boubacar SALL

E-mail : [email protected]