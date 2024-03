Oumar Sow aurait été arrêté à la suite d’un boucan qu’il a créé à la Présidence

XALIMANEWS- On en sait un peu plus sur l’arrestation de Oumar Sow qui a fait parler de lui dans la soirée de ce vendredi. PressAfrik est revenu sur les propos du ministre conseiller à la Présidence qui, dans un post sur sa page Facebook, révèle qu’il était en train d’être conduit par des éléments de la Brigade de Thiong consécutivement à ses positions contre le président de la République.



L’arrestation de ce membre de l’Alliance pour la République (APR) serait liée à une bagarre avec Ousmane Yara à la salle d’attente du Secrétariat Général de la présidence de la République. La source cite, notamment, un témoin qui a assisté à la scène.

Ousmane Yara et un député de l’opposition étaient reçus en audience à la présidence ce vendredi. Et à la sortie d’audience, Oumar Sow a accusé Ousmane Yara de comploteur. Il l’a abreuvé d’injures avant de l’attaquer. Une altercation éclate. Les gendarmes, le député et tout ceux qui étaient sur place s’interposent. Le responsable des jeunes de l’APR ne se calme pas. Il est survolté, insulte et menace à tout va. Il n’aurait même pas épargné le président de la République. C’est la suite de ces agitations que la gendarmerie est intervenue pour procéder à l’arrestation de Oumar Sow.

Selon nos confrères, ce dernier a été conduit à la Brigade de Thiong d’où son post sur Facebook. « Je suis en train d’être conduit à la brigade de Thiong. J’assume tous mes propos et je reste plus que déterminer à me battre », a écrit le ministre conseiller.



A noter que depuis la défaite du candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle, Oumar Sow accuse le Président Macky Sall, d’être à l’origine de la défaite du candidat Amadou Ba. Il a accusé récemment, Macky Sall lors d’une émission d’avoir financé la campagne Président élu, Bassirou Diomaye Faye. Et pour lui, les fonds de campagne du président élu seraient débloqués par Ousmane Yara.