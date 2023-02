Poursuivant son propos, le leader de Pastef ragaillardi par la forte mobilisation des militants du Pur a invité le président Sall à se ressaisir et prendre conscience que son règne ne pouvait pas dépasser le 25 février 2024. « Si les faucons qui entourent Macky Sall au Palais lui ont fait croire qu’il peut rester Président du Sénégal au-delà du 25 février 2024, ils l’ont trompé. C’est terminé pour lui. Je vais lui dire ça en Wolof. S’il ne comprend Wolof, je vais lui dire ça en Pulaar, s’il ne comprend pas pulaar, je vais lui dire ça en Diola, s’il ne comprend pas Diola, je vais lui dire ça en Socé, s’il ne comprend pas Socé, je vais lui dire ça en anglais : Macky Sall, The Game is over », a martelé Sonko.

