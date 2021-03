Invité du journaliste Abdoulaye Cissé sur la Tfm, le Directeur Général de l’Agence Sénégalaise pour la Promotion Touristique (ASPT), Pape Mahawa Diouf, a déclaré : »Ce qui se passe actuellement dans notre pays est vraiment inacceptable. Ces jeunes manifestants sont appelés à stopper ces saccages. On doit œuvrer pour la paix. Le Sénégal, c’est notre trésor. Nous sommes un seul et même peuple. Nous sommes des adversaires politiques et non des ennemis. Dans ma propre famille, il y a des militants du parti Pastef d’Ousmane Sonko », a dit le chargé de Communication de la Coalition présidentielle, le Bennoo Bokk Yakaar.

