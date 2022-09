Dans le document, l’Artp revient sur l’évolution du parc Internet et du taux de pénétration. «Le parc des lignes Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées sont au nombre de 4.220 en fin 2021. Le parc total de lignes Internet (opérateurs titulaires de licences et FAI) s’établit à 16.088.932 lignes en 2021, en hausse de 8,52% par rapport à 2020 », informe l’Artp. Les parcs de l’ensemble des segments du marché de l’Internet (Parc ADSL/fibre, Parc Internet mobile, Parc clé et box) ont connu une évolution favorable au cours de la période sous revue (2020-2021). Selon l’Artp, la part des utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G ne cesse de croître et représente 78.91% du parc total de téléphonie mobile. La part du parc Internet 4G dans le parc Internet mobile est de 47.26%, contre 32,90% l’année précédente, soit un accroissement de 14,36 points de pourcentage. Le parc des Fournisseurs d’accès à Internet (FAI) représente 0,01% du parc total Internet, et est de 1.794 lignes en 2021.

