Aussi longtemps que nous laisserons à la tête de nos institutions et de leurs démembrements des politiciens professionnels dont l’unique activité est la politique et la source exclusive de revenus demeure les deals, les délits d’initiés, le trafic d’influence, la corruption, la surfacturation, les cadeaux illégaux et immoraux et les commissions indûment perçues qui vont avec, nous assisterons à des scènes aussi horribles et invraisemblables que les pratiques et les comportements d’un club spontané de sorciers et d’anthropophages qui se retrouvent au cimetière la nuit pour l’enterrement du plus gros lutteur de leur contrée.

Ils le dépèceront, se partageront ses organes et se disperseront sans état d’âme en narguant la famille éplorée. Ils sont naturellement insensibles aux règles tacites fixées par la décence et la morale.

Que voulons nous?

L’occasion de changer de cap et de leadership nous sera bientôt donnée.

Soyons sans complaisance lors des prochains choix de nos élites. C’est pour bientôt.

Je fais confiance à la capacité de discernement, au génie et à la rigueur du peuple sénégalais dans un tournant aussi grave de la marche de notre beau pays. The Great Senegal with Good and Dynamic Leaders doit voir le jour incessamment.

Aliou Sow MDP LIGUÉÉY